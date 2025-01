Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 2 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.205 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal tahun ini, Kamis (2/1/2025).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.205 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal tahun ini, Kamis (2/1/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,46% atau 73,5 poin ke posisi Rp16.205 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,04% ke posisi 108,240.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Dolar Singapura menguat sebesar 0,19%, peso Filipina menguat 0,41%, yuan China menguat sebesar 0,01%, won Korea menguat 0,67%, dan baht Thailand menguat 0,25%.

Mata uang yang melemah antara lain yen Jepang sebesar 0,15%, ringgit Malaysia 0,11%, rupee India melemah 0,05%, dolar Taiwan melemah sebesar 0,02%, dan dolar Hong Kong melemah 0,06%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang pada hari ini masih berkisar pada kemungkinan bank sentral AS Federal Reserve menurunkan suku bunga.

The Fed memproyeksikan hanya ada dua kali pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2025, sedangkan menurutnya pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga hanya maksimal 35 basis poin.

Di belahan dunia lainnya, dia juga mengatakan bahwa aktivitas manufaktur China, yang berkembang selama 3 bulan berturut-turut usai kebijakan stimulus ekonomi, masih dibayangi kekhawatiran dalam konteks kesehatan industri jangka panjang.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.250 dan harga jual sebesar Rp16.290 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.095 dan Rp16.395 per pukul 09.17 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.410 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.240 dan Rp16.280 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.165 dan Rp16.365 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per Selasa pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp16.130 dan Rp16.150.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.925 dan harga jual senilai Rp16.275. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.03 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.12 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.251 dan harga jual sebesar Rp16.271 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.120 dan jual sebesar Rp16.400. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.