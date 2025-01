Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 15 Januari 2025 saat Rupiah Lesu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah menuju posisi Rp16.311 pada Kamis (15/1/2025). Simak kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 41 poin atau 0,25% ke level Rp16.311 per dolar AS. Indeks dolar AS pun turun 0,02% menuju posisi 109,25.

Mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Ringgit Malaysia misalnya menguat 0,06%, bersama yen Jepang yang menguat sebesar 0,04%.

Mata uang yang melemah antara kain yuan China sebesar 0,01%, lalu rupee India dan peso Filipina masing-masing melemah 0,07% dan 0,11%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan bahwa rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah pada rentang Rp16.260 hingga Rp16.320 per dolar AS.

Menurutnya, pelaku pasar saat ini sedang berspekulasi mengenai dampak tarif perdagangan yang direncanakan oleh Presiden Terpilih AS Donald Trump.

Terkait suku bunga bank sentral AS Federal Reserve (The Fed), dia menyebut bahwa data inflasi utama yang akan dirilis pekan ini sebagai hal yang dinanti.

Dari dalam negeri, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% pada 2024. Pada kuartal III/2024, pertumbuhan ekonomi berada pada level 4,95% secara tahunan.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.300 dan harga jual sebesar Rp16.325 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.140 dan Rp16.440 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.140 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.440 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 06.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.255 dan Rp16.355 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.120 dan Rp16.420 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.11 WIB masing-masing sebesar Rp16.275 dan Rp16.300.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400 Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.46 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.11 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.296 dan harga jual sebesar Rp16.316 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.220 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.