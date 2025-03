Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 10 Maret 2025

Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI saat nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.302 per dolar AS hari ini, Senin (10/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.302 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (10/3/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 7,5 poin ke posisi Rp16.302 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,08% ke posisi 103,727.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,46%, won Korea menguat 0,02%, rupee India menguat 0,27%, dan dolar Singapura menguat 0,05%.

Mata uang lainnya seperti dolar Taiwan melemah sebesar 0,12%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, yuan China melemah 0,10%, peso Filipina melemah 0,29%, ringgit Malaysia melemah 0,11%, dan baht Thailand stagnan.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa dolar sempat terpukul oleh meningkatnya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi AS, dengan ketidakpastian yang muncul karena dampak kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump.

Tak hanya terhadap Kanada dan Meksiko, kenaikan tarif AS juga dilakukan terhadap China. China merespons dengan serangkaian tindakan, yang kemungkinan juga menjadi faktor yang menyebabkan angka impor menjadi lebih lemah, kendati surplus perdagangannya tetap kuat.

Sementara itu, dari dalam negeri, Ibrahim mengatakan bahwa pasar merespons positif terkait harga pangan pokok tetap stabil pada Ramadan 2025, meskipun ancaman cuaca ekstrem menjadi bayang-bayang yang mampu mengganggu pasokan yang mempengaruhi hasil panen sejumlah komoditas.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.310 dan harga jual sebesar Rp16.330 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.120 dan Rp16.420 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.120 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.420 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.285 dan Rp16.310 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.200 dan Rp16.400 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.42 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.290.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.05 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 09.59 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.307 dan harga jual sebesar Rp16.327 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.160 dan jual sebesar Rp16.460. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.