Tips Pilih Asuransi untuk Perjalanan Mudik Lebaran 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Risiko-risiko dalam perjalanan mudik selalu ada, misalnya seperti kecelakaan, kehilangan barang sampai keterlambatan transportasi umum. Meskipun tidak diharapkan terjadi, tidak ada salahnya membeli perlindungan asuransi.

Asuransi yang bisa dipilih selama perjalanan mudik Lebaran 2025 beragam dengan masing-masing jenis perlindungannya. Untuk itu, berikut adalah tips memilih asuransi yang bisa melindungi perjalanan mudik Lebaran 2025;

1. Memilih asuransi sesuai kebutuhan

Setidaknya ada tiga produk asuransi yang bisa dipilih masyarakat selama mudik 2025. Pertama adalah asuransi perjalanan. Asuransi ini menanggung risiko kecelakaan, keterlambatan penerbangan hingga kehilangan bagasi.

Produk kedua adalah asuransi kesehatan. Asuransi ini menjamin biaya pengobatan jika terjadi kondisi darurat selama perjalanan mudik Lebaran 2025.

Ketiga, asuransi kendaraan. Untuk mobil, bisa dipilih perlindungan asuransi all risk atau asuransi total loss only (TLO). Asuransi all risk menanggung hampir semua risiko, termasuk kecelakaan ringan sampai kerusakan parah. Sementara itu, asuransi TLO hanya menanggung kehilangan atau kerusakan total, di mana biaya perbaikannya melebihi 75% dibanding harga kendaraan sebenarnya.

2. Pahami polis sebelum membeli

Penting untuk memahami polis asuransi sebelum memutuskan membeli. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan perusahaan asuransi yang menjual polis adalah perusahaan asuransi yang terdaftar dan mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kedua, cek cakupan perlindungan dalam polis. Hal ini sangat penting agar di kemudian hari tidak menimbulkan kesalahpahaman yang membuat klaim tidak bisa dicairkan karena risiko yang dialami di luar ketentuan polis.

Khusus untuk asuransi kendaraan, setidaknya beberapa perlindungan yang umumnya ada di dalam polis antara lain kecelakaan dan kerusakan kendaraan, bencana alam, pencurian atau perampokan, kerusakan akibat huru-hara atau kerusuhan, hingga perlindungan tanggung jawab pihak ketiga.

Bagi yang sudah memiliki polis asuransi, tidak kalah penting juga memastikan apakah polis asuransi aktif sebelum berangkat mudik Lebaran 2025.

3. Manfaatkan promo asuransi

Perusahaan asuransi banyak menebar promo diskon premi khusus untuk menyambut momen mudik Lebaran 2025. Promo ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang sedang irit.

Berdasarkan pantauan Bisnis di internet, beberapa perusahaan asuransi yang menebar promo antara lain seperti PT Asuransi MSIG Indonesia yang memberikan diskon 20% harga premi untuk asuransi perjalanan di momen mudik Lebaran. Produk ini berlaku 15 Maret sampai 31 Maret 2025 dan berlaku untuk jenis asuransi perjalanan luar negeri, asuransi perjalanan domestik dan asuransi Mudik Aman.

Tak ketinggalan, PT Asuransi Astra Buana juga memberikan diskon sebesar 25% untuk asuransi perjalanan domestik dan internasional di momen mudik 2025. Promo ini berlaku 1 Maret sampai 31 MAret 2025.

Berikutnya, PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insurance pada periode 1-31 Maret 2025 juga memberikan promo diskon sebesar 25% untuk produk Asuransi Mega Travel Care.

Tidak cuma asuransi umum saja, di asuransi jiwa ada PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) yang memberikan promo diskon premi sampai 40%. Promo Siap Mudik Aman (Si MAman) ini berlaku pada 8 Maret sampai 7 April 2025.