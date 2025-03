Deretan Bankir yang Masuk Pengurus Danantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah resmi mengumumkan anggota pengurus dari lembaga tersebut.

Beberapa bankir tercatat masuk dalam daftar kepengurusan tersebut, mulai dari Ali Setiawan dari HSBC hingga Rohan Hafas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Dalam dokumen perkenalan pengurus Danantara pada Senin (24/3/2025) Ali Setiawan akan menjabat sebagai Managing Director Treasury Danantara. Ali saat ini juga tercatat menduduki kursi Managing Director, Head of Global Markets and Securities Services HSBC Indonesia, posisi yang dia pegang sejak 2011.

Dalam riwayat hidup singkat itu, Ali mulai berkecimpung di sektor perbankan pada 1999 lalu, menjadi Assistant Manager, Corporate Credit and Lending Analyst, National Australia Bank hingga 2001.

Karir Ali kemudian dilanjutkan ke beberapa bank lain, mulai dari Citibank, DBS Indonesia, ABN Amro Bank hingga kemudian ke HSBC Indonesia pada 2007 mengisi posisi Head of Global Markets Sales HSBC hingga 2010.

Bankir lain yang juga masuk dalam kepengurusan Danantara adalah Rohan Hafas yang saat ini menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri. Dalam kepengurusan Danantara, Rohan akan mengisi pos Managing Director Stakeholders Management

Rohan telah berkarir di Bank Mandiri sejak 2014 lalu, tepatnya pada pos Group Head Corporate Secretary hingga 2019. Setelahnya, dia diplot sebagai SEVP Corporate Relations pada 2019-2020 hingga akhirnya mengisi jabatan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri.

Sebelum di Bank Mandiri, Rohan tercatat pernah menjabat sebagai Operations Director di Daria Dharma pada 2005 – 2010. Kemudian, lulusan jurusan manajemen Universitas Indonesia itu juga pernah mengisi posisi Division Head of Corporate Secretary di Bank Mutiara pada 2010 – 2014.

Selain Rohan, nama bankir lain yang berasal dari Bank Mandiri adalah Direktur Kepatuhan dan SDM, Agus Dwi Handaya. Agus didapuk menjadi Managing Director pada holding Operasional Danantara.

Agus telah berkarir di lingkungan Mandiri sejak 2015 lalu sebagai Director of Finance and Strategy pada unit syariah perseroan, Bank Syariah Mandiri. Kemudian, Agus mengisi pos Group Head of CEO Office Bank Mandiri pada 2016-2017.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai Senior Executive Vice President, Corporate Transformation and Finance pada 2017 hingga 2018. Setelahnya, dia menjabat sebagai sebagai Compliance, Legal, and Human Capital Director hingga sekarang.