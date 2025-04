Fitur Sukha di Livin' by Mandiri, Solusi Mudah Beragam Kebutuhan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kemudahan layanan finansial melalui fitur aplikasi mobile di era digital native seperti saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar.

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, layanan finansial yang dibutuhkan juga berkembang tidak berhenti pada layanan transfer atau transaksi, namun juga bagaimana layanan finansial digital memberikan kemudahan pembayaran pada beragam multi platform.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada pertengahan 2022 lalu telah menyempurnakan super Apps Livin by Mandiri dengan meluncurkan fitur Sukha di Livin' by Mandiri.

Melalui konsep one stop solution for all your lifestyle, fitur Sukha di Livin' by Mandiri memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi.

Fitur Sukha di Livin' by Mandiri adalah fitur di aplikasi Livin’ by Mandiri yang menawarkan berbagai layanan gaya hidup, termasuk pembelian tiket transportasi, konser, voucher game dan hiburan lainnya. Semua layanan tersebut berada dalam satu aplikasi.

Hadirnya fitur Sukha di Livin' by Mandiri membuat super Apps Livin’ by Mandiri semakin diterima pasar. Menutup 2024, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri tumbuh 29% secara tahunan menjadi 29,3 juta. Pertumbuhan itu juga diikuti oleh peningkatan frekuensi transaksi dan nilai transaksi yang masing-masing tumbuh 38% dan 23%.

Layanan dan Promo Lebaran 2025

Beberapa layanan yang ada di dalam fitur Sukha di Livin' by Mandiri antara lain adalah pembelian tiket perjalanan di penyedia jasa resmi seperti KAI, Pelni, hingga Whoosh.

Pada momen Lebaran 2025, pada periode 17 Maret hingga 7 April 2025 pembelian tiket Whoosh melalui fitur Sukha di Livin' by Mandiri akan mendapatkan bonus voucher diskon Krispy Kreme.

Tak cuma kereta cepat saja, dalam periode 24 Februari sampai 7 April 2025, Mandiri merilis Program FOMO Sukha Mudik, yakni program spesial nasabah Bank Mandiri yang bertransaksi di kategori Travel pada fitur Sukha di Livin' by Mandiri dengan pembayaran menggunakan sumber dana tabungan. Di sini, nasabah akan mendapatkan hemat sampai dengan Rp1,1 juta dan tambahan benefit menarik dari masing-masing Merchant Travel pada fitur Sukha di Livin' by Mandiri.

fitur Sukha di Livin' by Mandiri juga memberikan layanan untuk pembelian tiket destinasi wisata antara lain seperti Ancol, Bali Zoo, Jakarta Aquarium, Taman Safari Bogor hingga Trans Studio.

Untuk platform kebutuhan elektronik dan telekomunikasi, pembelian juga bisa dilakukan via fitur Sukha di Livin' by Mandiri, antara lain adalah Sony, Telkomsel hingga IM3.

Dalam promo Lebadan, pembelian paket eSim IM3 melalui Sukha untuk periode 1 Maret sampai 7 April 2025 akan mendapatkan diskon sampai Rp38.000.

Layanan lainnya yang juga dapat dibeli melalui fitur Sukha di Livin' by Mandiri antara lain adalah Parahyangan Golf, Ganara Art, Sarinah, H&M by UV, hingga pembelian langganan Bisnis Indonesia.

Untuk platform kesehatan dan asuransi, melalui fitur Sukha di Livin' by Mandiri juga dapat mengakses pembelian asuransi di Mandiri grup seperti Asuransi Axa Mandiri. Selain itu, melalui Sukha nasabah juga dapat membeli produk kesehatan dari Kimia Farma.

Untuk periode 1 Maret sampai 7 April 2025, fitur Sukha di Livin' by Mandiri juga meluncurkan program Cashback sampai dengan 50% spesial FOMO Ramadhan. Promo ini merupakan program cashback sebesar 50% maksimal Rp100.000 untuk nasabah Bank Mandiri yang melakukan transaksi di Merchant dalam fitur Sukha di Livin' by Mandiri dengan sumber dana tabungan.