Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, BNI Rabu (9/4), Harga Jual Lampaui Rp17.000

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.957 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.957 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (9/4/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,39% atau 66 poin ke level Rp16.957 pada pukul 09.10 WIB. Indeks dolar AS turun 0,55% ke level 102,39.

Sejumlah mata uang Asia juga mengalami pelemahan. Yuan China melemah 0,13%, rupee India melemah 0,49%, dolar Taiwan melemah 0,14%, peso Filipina melemah 0,23%, dan ringgit Malaysia melemah 0,05%.

Adapun, yen Jepang menguat 0,45%, dolar Hong Kong menguat 0,06%, dolar Singapura menguat 0,3%, dan won Korea Selatan menguat 0,12%.

Pada perdagangan kemarin, Selasa (8/4/2025), rupiah pun ditutup melemah 69,5 poin atau 0,41% ke Rp16.891 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi seiring dengan dinamika global akibat kekhawatiran perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump.

"Volatilitas saat ini sepenuhnya merupakan akibat dari pilihan kebijakan pemerintahan Trump, yang berarti bahwa jika kebijakan tersebut dibatalkan, dampaknya terhadap pasar keuangan kemungkinan juga akan berbalik," kata Nathan Lim, Chief Investment Officer di Lonsec Investment Solutions dilansir Reuters.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.955 dan harga jual sebesar Rp16.985 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.815 dan Rp17.115 per pukul 09.12 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.14 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.815 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp17.115 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.948 dan Rp16.979 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.870 dan Rp17.070 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.30 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.885 dan Rp16.975.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.575 dan harga jual senilai Rp16.925. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.19 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 08.54 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.645 dan Rp16.995.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.953 dan harga jual sebesar Rp16.973 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.830 dan jual sebesar Rp17.100. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.