Saham Bank Incaran Asing pada Perdagangan Kemarin (22/4), Ada BBCA dan BMRI

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah saham perbankan diborong investor asing selama perdagangan Selasa (22/4/2025).

Saham bank yang digemari investor asing yaitu PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang diborong senilai Rp145,5 miliar dalam perdagangan kemarin.

Menurut data RTI, selain saham BCA ada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang menjadi favorit asing pada dengan nilai transaksi pembelian hingga Rp134,9 miliar.

Kemudian saham PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dengan total pembelian oleh investor asing Rp48,1 miliar. Terakhir saham PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) yang dibeli sebesar Rp128,7 juta

Di sisi lain, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dijual investor asing senilai Rp174,3 miliar. Kemudian saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dilego Rp73,7 miliar. Kemudian saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) terjual Rp3,4 miliar.

Untuk kelompok saham bank yang ramai dibeli asing, saham BCA naik 2,41% atau 200 poin ke Rp8.500 per saham pada perdagangan kemarin. Lalu Bank Mandiri menguat 2,39% atau 110 poin ke level Rp4.720 per saham.

Saham BSI turut mengalami kenaikan 1,12% atau 30 poin ke level Rp2.720 poin. Lalu saham PNBN terkerek 4,94% atau 80 poin ke level Rp1.700 per saham.

BBRI menguat 1,12% atau 30 poin menjadi Rp2.720 per saham. Bank Negara Indonesia ditutup terkerek 0,5% atau 20 poin ke level Rp4.010 per saham. Kemudian BBTN, yang terjual Rp3,4 miliar, menguat 4,89% atau 45 poin ke Rp965 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.