Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini, Kamis 22 Mei 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.306 per dolar AS pada Kamis (22/5/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.306 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (22/5/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,56% ke Rp16.306 per dolar AS. Indeks dolar AS stagnan dan cenderung melemah ke level 99,55.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Yen Jepang dibuka menguat 0,19%, lalu dolar Hong Kong menguat 0,09%, dolar Singapura turun 0,04%, dolar Taiwan menguat 0,47%, dan won Korea melemah 0,47%.

Peso Filipina menguat 0,09%, rupee India melemah 0,01%, yuan China menguat 0,04%, ringgit Malaysia menguat 0,44%, dan baht Thailand naik 0,21%.

Adapun, pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah bergerak fluktuatif, tetapi berpotensi ditutup menguat pada rentang Rp16.340-Rp16.400 per dolar AS.

Menurutnya, salah satu sentimen penggerak rupiah adalah keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,50% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (21/5/2025) kemarin.

Dia berpendapat bahwa keputusan penurunan suku bunga ini konsisten dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang rendah, serta tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.286 dan harga jual sebesar Rp16.306 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.500 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.281 dan Rp16.307 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.190 dan Rp16.390 sampai dengan waktu yang sama.