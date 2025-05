Inovasi Diakui, Bank Mandiri Sabet Dua Penghargaan dari The Asian Banker

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi internasional dengan menyabet dua penghargaan bergengsi sebagai Best Transaction Bank in Indonesia dan Best Trade Finance Bank in Indonesia dari ajang The Asian Banker (TAB) Global Transaction Finance Awards 2025.

Pengakuan ini mencerminkan keberhasilan Bank Mandiri dalam mengakselerasi transformasi layanan transaksi dan pembiayaan perdagangan, sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat dominasi di sektor wholesale banking.

Sebagai informasi, merujuk pada laman resminya The Asian Banker (TAB) merupakan lembaga riset dan intelijen strategis yang berbasis di Singapura, berdiri sejak 1996.

Dikenal sebagai lembaga independen di industri jasa keuangan, TAB secara rutin menerbitkan publikasi dan menyelenggarakan forum serta ajang penghargaan bergengsi yang menilai pencapaian institusi finansial di kawasan Asia dan global.

Adapun, penghargaan ini menjadi rangkaian The Asian Banker Summit 2025 yang digelar di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (22/5) sebagai wujud pengakuan atas kinerja unggul serta inovasi berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat posisinya sebagai The Main Transaction Banking.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Bank Mandiri dalam menyediakan layanan transaksi dan pembiayaan perdagangan terbaik.

“Kami akan terus mengakselerasi digitalisasi dan berinovasi guna menjawab kebutuhan nasabah serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ungkap Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (23/5).

Lebih lanjut Darmawan mengatakan, Bank Mandiri terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar melalui solusi Transaction Banking dan Trade Finance yang komprehensif.

Dengan mengedepankan next-generation digital technology, bank berlogo pita emas ini menghadirkan layanan unggulan seperti cash management, pembiayaan ekspor impor, serta fasilitas transaksi lintas negara yang aman dan efisien.

Sebagai pilar utama dalam transformasi digital perusahaan, Kopra by Mandiri memainkan peran strategis dalam memperkuat kapabilitas layanan wholesale banking. Platform ini dirancang untuk menyatukan berbagai kebutuhan transaksi korporasi dalam satu ekosistem digital yang adaptif dan terintegrasi.

Sepanjang kuartal I 2025, Kopra mencatatkan volume transaksi sebesar Rp23,82 triliun, tumbuh 21% secara tahunan atau year on year (YoY). Melalui fitur-fitur unggulan seperti konfirmasi Bank Garansi berbasis IVR dan pemindaian QR Code melalui aplikasi Kopra Mobile, platform ini menyederhanakan proses verifikasi secara real-time.

“Inovasi ini tak hanya memperkuat keamanan transaksi, tetapi juga memberikan kemudahan akses dan kecepatan layanan yang semakin dibutuhkan oleh pelaku usaha di era digital,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga unggul dalam pangsa pasar Letter of Credit yang mencapai 34,97% dan Bank Garansi dengan pangsa pasar sebesar 28,2% per Desember 2024. Hal ini mencerminkan kekuatan layanan trade finance perseroan dalam mendukung ekosistem perdagangan nasional.

Bank Mandiri juga menyediakan berbagai instrumen trade finance seperti documentary credit, documentary collection, dan open account, yang dirancang untuk memastikan kelancaran transaksi bisnis nasabah dari tahap pra-pengiriman hingga pasca-pengiriman.

“Kami akan terus mengembangkan solusi pembiayaan yang relevan, fleksibel, dan berbasis teknologi untuk memperkuat posisi nasabah di pasar domestik maupun internasional,” terang Darmawan.

Bank Mandiri menilai, penghargaan dari The Asian Banker ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen jangka panjang perseroan dalam menghadirkan layanan keuangan berkualitas tinggi.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat sinergi antara inovasi digital, kemitraan strategis, dan kepercayaan nasabah untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

“Terima kasih atas kepercayaan para nasabah dan mitra bisnis. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Darmawan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri keuangan regional, Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam The Asian Banker Summit 2025 yang digelar di Ritz Carlton Jakarta.

Pada ajang tersebut, Bank Mandiri hadir sebagai mitra resmi sekaligus memperkenalkan berbagai solusi layanan dan ekosistem digital melalui booth interaktif yang menarik perhatian para peserta konferensi.

Partisipasi ini menjadi wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat kolaborasi lintas negara, memperluas jaringan kemitraan strategis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi berbasis teknologi.

“Kolaborasi dengan The Asian Banker Summit menjadi langkah strategis bagi Bank Mandiri untuk memperluas kontribusi di ekosistem keuangan global melalui layanan keuangan yang memiliki nilai lebih bagi nasabah dan masyarakat luas,” pungkas Darmawan.