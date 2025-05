KB Bank Umumkan Pengurus Baru, Lanjutkan Transformasi Strategis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (“KB Bank” atau “Perseroan”) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan untuk tahun buku 2024 pada tanggal 28 Mei 2025. Bertempat di Menara Peninsula Hotel - Jakarta, RUPS Tahunan KB Bank menjalankan sejumlah agenda rapat, yaitu;

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas. Persetujuan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) 2024 - 2025. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selaras dengan agenda transformasi strategis sebagai bagian dari institusi keuangan global terkemuka, KB Bank memaparkan sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2024 yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kualitas fundamental.

Salah satu pencapaian utama pada tahun buku 2024 adalah pertumbuhan kredit lancar (normal loan) sebesar 19,24% secara tahunan (year-on-year), didorong oleh kinerja yang solid dari segmen wholesale dan ritel yang masing-masing tumbuh 28,89% dan 17,43%.

Perbaikan kualitas aset juga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Sepanjang tahun tersebut, KB Bank membukukan pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 49,20% secara tahunan, mencapai Rp909 miliar.

Berbagai inisiatif perbaikan yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mencetak laba bersih (turnaround) mulai tahun 2025.

Pada Triwulan I/2025, KB Bank pada tingkat entitas induk (bank only) mencatat pertumbuhan kredit lancar sebesar 14,87% secara tahunan. Segmen ritel menjadi pendorong utama dengan kenaikan signifikan sebesar 22,68%, diikuti segmen wholesale yang tumbuh 12,14%, serta segmen UMKM yang meningkat 3,29%.

Pertumbuhan kredit yang berkualitas ini turut mendorong pendapatan bunga bersih pada Triwulan I/2025 tumbuh 11,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp342 miliar pada Triwulan I/2025.

Babak Baru Transformasi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

RUPS menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan mengakhiri masa jabatan Woo Yeul Lee dari jabatan Direktur Utama dan Helmi Fahrudin dari jabatan Direktur, efektif sejak penutupan RUPS.

RUPS juga menyetujui pengakhiran masa jabatan Tippy Joesoef dan Nanang Supriyatno masing-masing dari jabatan Komisaris Independen dan Komisaris. RUPS kemudian menetapkan Kunardy Darma Lie sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.

“Atas nama Perseroan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Woo Yeul Lee, Bapak Helmi Fahrudin, dan Bapak Tippy Joesoef, serta Bapak Nanang Supriyatno atas kontribusi dan dedikasi luar biasa selama masa pengabdian mereka dalam mendukung perjalanan transformasi KB Bank,” ujar Jerry Marmen, Komisaris Utama KB Bank.

Kunardy merupakan bankir berpengalaman lebih dari dua dekade di industri perbankan, dengan rekam jejak kepemimpinan yang solid di bidang perbankan korporasi dan investasi. Sebelum bergabung dengan KB Bank, ia menjabat sebagai Direktur Corporate Banking di Bank DBS Indonesia, serta memiliki pengalaman memimpin berbagai posisi strategis di berbagai entitas perbankan global termasuk Citibank dan Deutsche Bank, dengan sejumlah pencapaian yang diakui secara internasional.

Kunardy meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Rochester dan gelar Bachelor of Science (High Honor) di bidang Ilmu Komputer dari University of Texas. Beliau juga tercatat sebagai anggota Chartered Financial Analyst (CFA) Institute serta anggota kehormatan Phi Beta Kappa Honor Society, salah satu perkumpulan akademik tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat.

Di bawah kepemimpinan yang baru, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat fundamental bisnis sekaligus mempersiapkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui strategi yang terstruktur dan berfokus pada nasabah.

Dalam jangka pendek, Perseroan memprioritaskan penguatan ketahanan bisnis, peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kualitas aset, serta optimalisasi layanan nasabah sebagai langkah nyata menuju profitabilitas yang berkelanjutan.



Berikut perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi KB Bank:



*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.