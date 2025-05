Profil Kunardy Darma Lie, Dirut Baru KB Bank (BBKP)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) yang digelar pada hari ini, Rabu(28/5/2025) mengangkat Kunardy Darma Lie sebagai direktur utama.

Dalam keterbukaan yang disampaikan kepada BEI pada Rabu(28/5/2025), Kunardy menjadi pengganti Woo Yeul Lee yang telah berakhir masa jabatannya.

Selain itu, RUPST juga mengakhiri masa jabatan Helmi Fahrudin dari jabatan direktur, serta Tippy Joesoef dan Nanang Supriyatno masing-masing dari jabatan Komisaris Independen dan Komisaris perseroan.

“Atas nama Perseroan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Woo Yeul Lee, Bapak Helmi Fahrudin, dan Bapak Tippy Joesoef, serta Bapak Nanang Supriyatno atas kontribusi dan dedikasi luar biasa selama masa pengabdian mereka dalam mendukung perjalanan transformasi KB Bank,” ujar Jerry Marmen, Komisaris Utama KB Bank.

Kunardy merupakan bankir berpengalaman lebih dari dua dekade di industri perbankan, dengan rekam jejak kepemimpinan yang solid di bidang perbankan korporasi dan investasi.

Sebelum bergabung dengan KB Bank, dia menjabat sebagai Direktur Corporate Banking di Bank DBS Indonesia, serta memiliki pengalaman memimpin berbagai posisi strategis di berbagai entitas perbankan global termasuk Citibank dan Deutsche Bank, dengan sejumlah pencapaian yang diakui secara internasional.

Kunardy meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Rochester dan gelar Bachelor of Science (High Honor) di bidang Ilmu Komputer dari University of Texas.

Dia juga tercatat sebagai anggota Chartered Financial Analyst (CFA) Institute serta anggota kehormatan Phi Beta Kappa Honor Society, salah satu perkumpulan akademik tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat.

Di bawah kepemimpinan yang baru, KB Bank berkomitmen untuk memperkuat fundamental bisnis sekaligus mempersiapkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui strategi yang terstruktur dan berfokus pada nasabah.

Dalam jangka pendek, Perseroan memprioritaskan penguatan ketahanan bisnis, peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kualitas aset, serta optimalisasi layanan nasabah sebagai langkah nyata menuju profitabilitas yang berkelanjutan.

Adapun, selain perubahan pengurus, RUPST KB Bank membahas persetujuan laporan tahunan; penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku 2025; pentapan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi komisaris dan direksi; laporan realisasi penggunaan dana PUT; rencana pemulihan (recovery plan); dan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berikut susunan pengurus terbaru KB Bank usai RUPST tahun buku 2024:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Jerry Marmen

Wakil Komisaris Utama: Seng Hyup Shin

Komisaris Independen: Stephen Liestyo

Komisaris Independen: Hae Wang Lee

Dewan Direksi

Direktur Utama: Kunardy Darma Lie

Wakil Direktur Utama: Robby Mondong

Direktur: Dodi Widjajanto

Direktur: Henry Sawali

Direktur: Jung Ho Han

Direktur: Janghyuk Im