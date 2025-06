Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini 19 Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp16.363 menurut data Bloomberg, Kamis (19/6/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,31% atau 51 poin ke level Rp16.360 per 10.30 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,16% ke level 99,06.

Pada perdagangan kemarin, Rabu (18/6/2025) rupiah ditutup melemah 23 poin atau 0,14% ke Rp16.312 per dolar AS. Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, rupiah diproyeksikan fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.310 - Rp16.360 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pasar tertuju pada hasil pertemuan The Fed atau FOMC pada kemarin, Rabu (18/6/2025). The Fed telah menahan suku bunga acuannya. Bank sentral juga telah memberi sinyal bahwa pemangkasan suku bunga masih dapat dilakukan tahun ini.

Berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.350 dan harga jual sebesar Rp16.370 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.165 dan Rp16.465 per pukul 08.07 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.465 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.14 WIB masing-masing sebesar Rp16.346 dan Rp16.371 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.270 dan Rp16.470 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.15 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.320.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 10.20 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.14 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.351 dan harga jual sebesar Rp16.371 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.265 dan jual sebesar Rp16.485. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.