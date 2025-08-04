Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tugure Dorong Kolaborasi Hadapi Risiko Bencana di Jepang

Tugure adakan sesi di Jepang untuk dorong kolaborasi mitigasi risiko bencana, fokus pada strategi menghadapi gempa megathrust dan memperkuat regulasi asuransi.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Senin, 4 Agustus 2025 | 17:47
Share
Tugure mendorong kolaborasi lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi dan data global untuk memperkuat strategi asuransi terhadap bencana/Tugure
Tugure mendorong kolaborasi lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi dan data global untuk memperkuat strategi asuransi terhadap bencana/Tugure

Bisnis.com, JAKARTA – PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) memperkuat komitmennya untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan industri perasuransian nasional melalui Sharing Session bersama mitra usaha.

Acara ini digelar di Tokyo, Jepang, pada 25 Juli 2025, sebagai bagian dari inisiatif Tugure Academy dalam meningkatkan literasi pelaku industri perasuransian. Acara ini dihadiri 22 perusahaan mitra cedant dengan pembicara utama yaitu, Andriansyah, Technical Analytic and Development Group Head Tugure.

Dalam sesi bertajuk “Implications of Megathrust Earthquake for Insurance and Reinsurance Strategy”, Andriansyah menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko bencana yang terukur, khususnya untuk menghadapi ancaman gempa megathrust.

“Tapi, ancaman bencana tidak hanya berasal dari gempa megathrust. Indonesia memiliki banyak sesar aktif yang dapat menyebabkan kerugian signifikan,” tambah Andriansyah dikutip dari siaran pers, Senin (4/8/2025).

Bencana alam menyumbang 30% kasus kebangkrutan di industri asuransi global. Di Indonesia, risiko geologi seperti gempa bumi menjadi ancaman serius, terutama karena 70% PDB nasional berasal dari sektor jasa seperti perbankan, asuransi, dan teknologi, yang sangat rentan terhadap dampak bencana.

Tugure mengambil pelajaran dari pengalaman Jepang, termasuk Gempa Kobe (1995), Gempa Tohoku (2011), dan antisipasi terhadap potensi Gempa Nankai Trough. Jepang telah menerapkan regulasi ketat, seperti perhitungan solvabilitas berbasis skenario bencana terburuk, praktik yang juga diadopsi oleh Kanada, Amerika Serikat, dan Cili.

Baca Juga

Sebaliknya, Indonesia masih perlu memperkuat regulasi, terutama dengan mengintegrasikan data seismik dan stress test solvabilitas, yang saat ini terbatas pada pembagian zona tarif. Tugure mendorong kolaborasi lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi dan data global untuk memperkuat strategi asuransi terhadap bencana. Inisiatif ini bertujuan meminimalkan dampak ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Melalui acara ini, Tugure menegaskan peran aktifnya dalam mempersiapkan industri perasuransian Indonesia menghadapi risiko bencana. Dengan ketahanan finansial yang kuat dan pengalaman luas di bidang reasuransi, Tugure siap menjadi pilar utama dalam mendukung industri perasuransian nasional untuk menghadapi tantangan bencana, sekaligus mempererat kemitraan global demi ketahanan yang berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
26 menit yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
1 jam yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengamat Ungkap Keuntungan Spin Off Usaha Syariah bagi Perusahaan Asuransi

Pengamat Ungkap Keuntungan Spin Off Usaha Syariah bagi Perusahaan Asuransi

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

Setengah Agen Punya Lisensi Syariah, Jadi Penopang Industri Asuransi Syariah

OJK Belum Terima Laporan Resmi Rencana Merger BUMN Asuransi-Reasuransi oleh Danantara

OJK Belum Terima Laporan Resmi Rencana Merger BUMN Asuransi-Reasuransi oleh Danantara

Tugure Raih Penghargaan The Excellence Performance Reinsurance 2025

Tugure Raih Penghargaan The Excellence Performance Reinsurance 2025

Gandeng Irmapa dan OJK, Tugure Tingkatkan Literasi Tata Kelola Keuangan

Gandeng Irmapa dan OJK, Tugure Tingkatkan Literasi Tata Kelola Keuangan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengamat Ungkap Keuntungan Spin Off Usaha Syariah bagi Perusahaan Asuransi
Bisnis Syariah
1 jam yang lalu

Pengamat Ungkap Keuntungan Spin Off Usaha Syariah bagi Perusahaan Asuransi

HUT RI ke-80, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel
Perbankan
1 jam yang lalu

HUT RI ke-80, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel

Solvabilitas JHT Sedikit di Bawah Batas Aman, BPJS Ketenagakerjaan Sebut Akibat Pasar Volatile
Asuransi
2 jam yang lalu

Solvabilitas JHT Sedikit di Bawah Batas Aman, BPJS Ketenagakerjaan Sebut Akibat Pasar Volatile

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi
Bisnis Syariah
3 jam yang lalu

Merger BTN Syariah dan Victoria Syariah Tunggu RUPSLB, Target Bulan Ini Terealisasi

BNI WondrX 2025 Bakal Digelar, Promo Bunga KPR dan Kredit Kendaraan mulai 1,79%
Perbankan
3 jam yang lalu

BNI WondrX 2025 Bakal Digelar, Promo Bunga KPR dan Kredit Kendaraan mulai 1,79%

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

2

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

3

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

4

Aset Dana Pensiun per Juni 2025 Tembus Rp1,5 Triliun

5

Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Digital (Jago, Allo Bank Cs), Siapa Teratas?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

2

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

3

Siasat Bank Pelat Merah Jaring Dana Murah kala Persaingan Sengit

4

Aset Dana Pensiun per Juni 2025 Tembus Rp1,5 Triliun

5

Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Digital (Jago, Allo Bank Cs), Siapa Teratas?