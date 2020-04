Tanpa Keluar Rumah, CIMB Niaga Mudahkan Transaksi Nasabah Korporasi Lewat BizChannel@CIMB

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyediakan layanan internet banking BizChannel@CIMB dan mobile banking BizChannel@CIMB Mobile sebagai solusi transaksi keuangan tanpa harus keluar rumah.

Chief of Corporate Banking and Financial Institution CIMB Niaga Rusly Johannes mengatakan CIMB Niaga senantiasa memberikan dukungan layanan perbankan secara maksimal kepada nasabah korporasi agar tetap dapat mengelola transaksi bisnis dengan lancar kapan saja dan di mana saja, termasuk saat perusahaan menerapkan kebijakan Work From Home bagi para karyawannya.

“Kami memahami bahwa di tengah kondisi saat ini, perusahaan membutuhkan solusi pengelolaan transaksi finansial yang dapat diandalkan. Karena itu, kami mendorong nasabah korporasi untuk memanfaatkan keunggulan layanan BizChannel@CIMB baik versi internet banking maupun mobile banking, sehingga urusan keuangan perusahaan tetap lancar dan dapat dikelola dengan baik,” katanya seperti dikutip dalam rilis, Jumat (3/4/2020).

BizChannel@CIMB dirancang untuk melayani kebutuhan transaksi finansial perusahaan baik skala kecil menengah maupun skala besar atau korporasi.

Beragam layanan dapat dinikmati nasabah mulai dari layanan cash management, trade finance, hingga foreign exchange. Adapun batas maksimum transaksi dapat diatur sesuai kebutuhan nasabah.

Dengan layanan cash management yang lengkap, nasabah dapat mengakses informasi saldo dan mutasi rekening dalam berbagai mata uang secara real time, mengelola manajemen pembayaran domestik maupun internasional seperti pemindahbukuan, sistem kliring nasional, RTGS, transfer domestik online, dan remitansi.

Selain itu, pembayaran berbagai tagihan rutin perusahaan juga dapat dilakukan tepat waktu seperti listrik, telepon, langganan TV kabel/internet, tiket pesawat, penerimaan negara (pajak dan non pajak), pembayaran secara massal (bulk) misalnya gaji karyawan, serta membuka deposito berjangka secara online.

“Untuk menunjang kegiatan perdagangan, BizChannel@CIMB juga dapat melayani pembukaan Letter of Credit (L/C), penerbitan Bank Garansi, dan pengecekan outstanding fasilitas trade. Di tengah fluktuasi mata uang saat ini, nasabah yang membutuhkan transaksi mata uang asing dan lindung nilai juga dapat memanfaatkan layanan ini langsung dari rumah masing-masing tanpa perlu ke kantor cabang,” katanya.