BCA Bagi Dividen Rp455 per Saham, Ini Jadwalnya!

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. akan melakukan pembayaran dividen tunai senilai Rp455 pada 11 Mei 2019.

Dalam pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019, Selasa (14/4/2020), Bank Central Asia menyampaikan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bahwa perseroan akan membagikan dividen tunai senilai Rp555. Jumlah itu sudah termasuk dividen interim tunai senilai Rp100 yang telah dibayarkan perseroan pada 20 Desember 2019.

Dengan demikian, sisa dividen per saham untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan emiten bersandi BBCA itu senilai Rp455 per saham.

Secara detail, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negoisasi pada 20 April 2020. Sementara itu, cum dividen di pasar tunai pada 22 April 2020.

Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen atau ex dividen di pasar reguler dan negoisasi pada 21 April 2020. Selanjutnya, ex dividen di pasar tunai pada 23 April 2020.

Adapun, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen atau record date pada 22 April 2020. Pembayaran dividen tunai tahun buku 2019 akan dilakukan pada 11 Mei 2020.

Berdasarkan data Bloomberg, harga saham BBCA di perdagangkan di level Rp27.500 hingga penutupan perdagangan, Senin (13/4/2020). Emiten perbankan swasta itu diperdagangkan dengan price earning ratio (PER) 23,73 kali dan price to book value (PBV) 3,90 kali.