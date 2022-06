Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), Mandiri (BMRI), dan BNI (BBNI) Hari Ini Senin 6 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (6/6/2022) dibuka menguat pada level Rp14.400 per dolar AS atau naik 0,22 persen. Adapun, indeks dolar AS melemah tipis 0,18 poin atau 0,02 persen ke level 102,145.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS jatuh pada pekan lalu karena adanya sentimen risiko yang lebih kuat mendorong investor untuk meraih mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi.

Sementara itu, di dalam negeri, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan, pada bulan Mei 2022 terjadi inflasi sebesar 0,40 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 110,42, dengan inflasi secara tahunan sebesar 3,55 persen.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri? Simak uraian berikut.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.446 dan harga jual sebesar Rp14.466 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.29 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.299 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.599 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.450 dan Rp14.470 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp14.375 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.575 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.299 14.599 E Rate 14.446 14.466 Bank Notes 14.299 14.599

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.375 14.575 E Rate 14.450 14.470

