AIA Vitality, Transformasi Cara Asuransi ala AIA

Bisnis.com, JAKARTA - Platform aplikasi kesehatan dan kebugaran (health and wellness) dari PT AIA Financial (AIA) yang diluncurkan pada 2021 lalu telah berhasil meningkatkan engagement nasabah sampai 50%. Produk-produk asuransi AIA yang terintegrasi dengan AIA Vitality pun telah berkontribusi pada kinerja positif perusahaan hingga 50% per Desember 2021.

Hingga April 2022, jumlah anggota AIA Vitality di Indonesia telah mencapai lebih dari 21.500 orang dan diprediksi terus bertambah.

Chief Marketing Officer AIA Kathryn Monika Parapak berharap AIA Vitality bisa mengubah persepsi masyarakat tentang asuransi dari payor menjadi partner.

"Jika dahulu asuransi identik dengan bisnis yang berkaitan dengan sakit, kini kami ingin diasosiasikan lebih dekat dengan gaya hidup sehat,” ujar Kathryn saat berbincang dengan media di Raddison Blu, Bali, Minggu (4/7/2022).

Didukung sains dan teknologi, AIA Vitality bekerja dengan tiga tahap utama yakni, Know Your Health, Improve Your Health, & Enjoy the Rewards untuk membantu nasabah memonitor dan meningkatkan gaya hidup sehat para anggotanya.

"Kalau nasabah sehat, jumlah nasabah klaim turun, kami senang. Kami berikan nilai lebih ke nasabah. Kami tidak hanya berada saat mereka sakit, tapi membantu lebih sehat," imbuhnya.

Melalui aplikasi AIA Vitality, nasabah pengguna dimotivasi untuk membuat perubahan kecil dan realistis dengan beraktivitas.

Head of AIA Vitality Jong Wie Siu menjelaskan AIA Vitality memiliki fitur yang disebut Know Your Health. Melalui aplikasi tersebut, AIA membantu nasabah mengetahui kondisi kesehatannya dengan mempelajari kebiasaan olahraga, asupan nutrisi dan kadar stres.

Ada pula tahap Improve Your Health. Nasabah nantinya diajak beraktivitas dan mengikuti berbagai tantangan untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui AIA Vitality. Dengan melewati berbagai aktivitas dan tantangan tersebut, nasabah akan mendapatkan poin.

Poin yang didapat nasabah AIA Vitality bisa ditukarkan dengan berbagai reward pada tahap Enjoy the Rewards. Semakin tinggi level pengguna, semakin banyak reward yang bisa diperoleh. Reward berupa berbagai voucher atau diskon, antara lain medical check up di Prodia, voucher Gojek, Tokopedia, Grand Lucky, Lazada, dan diskon gadget seperti Garmin dan Fitbit.

"AIA Vitality mengimplementasikan program berbasis insentif, berupa tantangan perilaku hidup sehat, yang membuahkan berbagai reward menarik,” papar Wie Siu.

Anggota AIA Vitality juga bisa mendapatkan reward berupa cashback premi asuransi yang berlaku untuk produk-produk proteksi AIA.

Produk tersebut diantaranya AIA Sehat Seratus, Proteksi Penyakit Kritis Maksima Extra (PRIMA Extra), AIA Amani, AIA Proteksi Prima Plus, Asuransi Tambahan Premier Hospital Surgical Extra. Kemudian, Asuransi Tambahan Vital Care, Asuransi Tambahan Waiver Care, Fortuna Berkah, Fortuna Critical Advance Protection, dan AIA Platinum Legacy yang diluncurkan baru-baru ini.

