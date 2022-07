MUFG Caplok Bank Panin (PNBN), Hadirkan Bank Terbesar Kelima di Tanah Air?

Bisnis.com, JAKARTA – Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), salah satu grup jasa keuangan di dunia asal Jepang, tengah menjajaki kesepakatan untuk mengakuisisi saham PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN).

Kabar ketertarikan MUFG atas Bank Panin dikabarkan oleh Bloomberg, hari ini, Rabu (13/7/2022). Disebutkan lebih jauh, skenario MUFG dengan akuisisi ini adalah melakukan penggabungan dengan bisnisnya yang sudah ada di Indonesia yakni PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

Laporan itu menyebutkan ketertarikan bank yang berbasis di Tokyo tersebut muncul karena keluarga Gunawan, yang menguasai sekitar 46 persen saham turut membuka diri seiring kerja sama dengan penasihat keuangan untuk mengeksplorasi opsi kepemilikannya..

Seperti diketahui, pemegang saham Bank Panin (PNBN) saat ini terdiri dari Panin Financial (PNIN) dengan kepemilikan 46,04 persen saham dan entitas atas nama Votraint No.1103 yang disebut dikendalikan oleh Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ)

Sumber Bloomberg menyebutkan, para pemegang saham terbesar telah menerima minat awal dari pembeli. Meski demikian, laporan yang sama menyebutkan belum ada pihak yang bersedia mengkonfirmasi aksi korporasi itu.

Perwakilan MUFG menolak berkomentar kepada Bloomberg mengenai aksi korporasi ini. Di sisi lain, keluarga Gunawan sebagai penerima manfaat akhir tidak menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email ke perusahaan afiliasi PT Paninvest dan PT Panin Financial.

Sebelumnya Bloomberg pada 2015 melaporkan, keengganan keluarga Gunawan untuk memberikan kursi manajemen kepada investor yang masuk telah menghalangi negosiasi ANZ dengan calon pembeli.

Aksi ini menarik jika berhasil direalisasikan mengingat dalam beberapa tahun terakhir MUFG terus berekspansi ke pasar baru di tengah suku bunga rendah dan pertumbuhan yang lamban di dalam negeri. MUFG telah berkembang di Asia Tenggara melalui merger dan akuisisi di pasar seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Sementara itu berdasarkan catatan Bisnis, per Februari 2022, aset Bank Panin dan Danamon secara berurutan berada di peringkat 9 dan 10 perbankan terbesar di Tanah Air.

Bank Panin tercatat memiliki aset Rp193,7 triliun sedangkan Danamon memiliki aset Rp179,8 triliun. Artinya dengan mengacu data Februari 2022 ini, aset entitas hasil merger jika terealiasi mencapai Rp373,5 triliun. Sekaligus membawa entitas hasil gabungan menjadi Bank terbesar kelima di Tanah Air menggusur posisi BTN yang pada periode sama memiliki aset Rp365,77 triliun.

