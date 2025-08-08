Bisnis Indonesia Premium
Perkuat Dana Pihak Ketiga, Perbankan Bisa Gaet Gen Z Penggemar K-Pop

Bank dapat menarik Gen Z penggemar K-Pop untuk memperkuat dana pihak ketiga dengan strategi pemasaran yang tepat, memanfaatkan tren budaya Korea yang populer di kalangan mereka.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 10:48
Ilustrasi perbankan dan sistem keuangan
Ilustrasi perbankan dan sistem keuangan
Ringkasan Berita
  • Generasi milenial dan Gen Z yang menggemari K-Pop menjadi target potensial bagi bank untuk memperkuat dana pihak ketiga karena memiliki daya beli yang besar.
  • Bank asal Korea, seperti Bank Woori Saudara, memiliki keunggulan dalam menarik minat generasi muda Indonesia melalui asosiasi budaya Korea dan produk yang relevan.
  • Bank Woori Saudara mendapatkan pendanaan jangka panjang hingga US$500 juta dari Woori Bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memperkuat struktur keuangan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Generasi milenial hingga Gen Z yang menggemari budaya Korea Selatan (K-Pop) dinilai bisa menjadi strategi industri perbankan untuk memperkuat posisi dalam persaingan mencari dana pihak ketiga.

Analis Phillip Sekuritas, Edo Ardiansyah mengatakan Indonesia saat ini secara demografi memiliki karakteristik usia muda produktif yang mencapai lebih dari 50% populasi. Adapun, milenial dan Gen Z di Indonesia sudah masuk usia produktif bekerja.

“Mereka punya income dan mereka juga punya spending power. Bagi bank mereka adalah pasar yang besar dan menjanjikan, sehingga bank yang punya produk menyasar segmen ini bisa lebih kompetitif dari sisi funding,” kata Edo dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

Dia menambahkan aspek kultural dan gaya hidup juga perlu diperhatikan dalam hal pengembangan produk perbankan. Salah satu contohnya adalah eratnya budaya Korea dengan Milenial dan Gen Z melalui selera musik (K-Pop) dan drama korea (Drakor).

Menurutnya, bank-bank asal Negeri Ginseng dinilai memiliki keunggulan dalam hal ini karena asosiasinya dengan Korea. Salah satunya produk Tabungan Cerdas dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) atau disingkat BWS, yang memiliki target pasar generasi muda.

Dia berpendapat melihat secara tren, Milenial dan Gen Z punya kelekatan yang tinggi dan loyal dengan budaya Korea. Pangsa pasarnya sangat besar dan terus bertumbuh untuk populasi Indonesia.

Melansir Korea.net, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dengan basis penggemar K-Pop dengan total mencapai 7,4 miliar streaming. Melihat hal ini, bank-bank Korea yang beroperasi di Indonesia secara posisi sudah relevan dengan pasar Indonesia. 

“Namun positioning saja tidak cukup, butuh formulasi strategi yang tepat untuk menggaet nasabah kalangan Milenial dan Gen Z penggemar K-Pop terutama dari sisi partnership, offering dan promo yang tepat,” tambahnya. 

Dia menyebut BWS merupakan bank KBMI II dengan modal inti tier-1 sebesar Rp11,4 triliun dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 31,1% per Juni 2025. Dari sisi nilai modal inti tier-1 BWS merupakan bank asal Korea yang beroperasi di Indonesia terbesar dibandingkan dengan lainnya. 

“Tren K-pop dan basis fans yang besar ini bisa menjadi alternatif funding sources dan transaksional yang murah untuk mereka di tengah persaingan mencari dana pihak ketiga di industri yang ketat dan intens” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, BWS memperoleh lampu hijau dari Bank Indonesia untuk menerima pendanaan jangka panjang hingga US$500 juta, atau setara Rp8,1 triliun (kurs Rp16.204 per dolar AS). 

Pendanaan ini disalurkan oleh induk perusahaan yakni Woori Bank dan jaringan cabang asing yang terafiliasi. Sebagaimana diketahui, Bank Woori Saudara merupakan bank hasil penggabungan antara Bank Himpunan Saudara 1906 dari Indonesia dan Bank Woori asal Korea Selatan. 

Pendanaan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, sekaligus memperkuat struktur keuangan dan menopang pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

“Pendanaan ini mencerminkan rencana strategis Woori Bank dalam memperkuat dukungannya terhadap BWS sebagai bagian dari jaringan global Woori Financial Group,” tulis manajemen perusahaan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/6/2025). 

 

