Profil Mu'min Ali Gunawan, Konglomerat Pengendali Bank Panin (PNBN) yang Hendak Dibeli MUFG

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar aksi akuisisi yang dilakukan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) atau Bank Panin membuat harga saham ditutup menguat 0,80 persen ke level Rp1.890 per saham pada perdagangan Rabu (13/7/2022).

Berdasarkan laporan Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran mengambil alih Bank Panin.

Menurut sumber yang diterima Bloomberg, ketertarikan MUFG pada Panin Bank muncul karena keluarga Gunawan, yang menguasai sekitar 46 persen saham di bank Panin, juga bekerja sama dengan penasihat keuangan untuk mengeksplorasi opsi untuk sahamnya. Sedaangkan ANZ yang menguasai 38,82 persen telah lama hendak menjual kepemilikannya namun terkendala persetujuan tidak langsung dari konglomerasi ini.

“Pemegang saham terbesar telah menerima minat awal dari pembeli, termasuk pemberi pinjaman regional lainnya yang ingin berekspansi di Asia Tenggara serta investor lokal,” katanya.

Lantas, bagaimana profil Mu'min Ali Gunawan?

Berdasarkan laporan keuangan Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan adalah salah satu pemegang saham di PT Panin Financial Tbk. (PNLF) bersama dengan pengendali Gunadi Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto, yakni menggenggam 46,04 persen saham per Maret 2022.

Mu'min Ali Gunawan bernama Tionghoa Lie Mo Ming. Sosok konglomerat di balik Grup Panin itu lahir pada 13 Maret 1939 di Jember dan menyelesaikan pendidikan Akademi Bisnis di Jakarta (1973). Kanal Globe Asia mencatat harta salah satu orang terkaya di Indonesia ini mencapai US$1,3 miliar pada 2018 dan nilai ini diperkirakan melonjak seiring harga saham Bank Panin yang terus mendaki menembus rekor.

Dikutip dari paninfinancial.co.id pada Kamis (14/7/2022), Mu'min merupakan salah seorang pendiri dan pemegang saham dari tiga bank yang digabung dan merupakan cikal bakal Panin Bank yang didirikan pada 1971.

Sebelum memulai karir di dunia perbankan, Mu’min pernah mengemban tugas sebagai direktur di Perusahaan Pelayaran Damai Jakarta pada 1960. Selang 5 tahun, Mu'min menjabat sebagai direktur di Bank Industri dan Dagang Indonesia (BIDI) pada 1965. Sejak 1971-1978, dia mengemban tugas sebagai direktur di Bank Panin.

Lalu pada 1989, dia kembali ke Panin Group dengan menjabat sebagai Vice President Commissioner PT Panin Sekuritasindo hingga 1991. Panin Sekuritasindo kemudian berubah nama menjadi PT Panin Sekuritas Tbk.

Sejak 2022, dia juga menduduki posisi Presiden Komisaris PT Panin Financial Tbk., Presiden Komisaris PT Paninvest Tbk (sejak 2000), dan sejak 1911 sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Mu'min juga mengemban tugas sebagai Presiden Komisaris PT Clipan Finance Indonesia Tbk. sejak 1990 dan Presiden Komisaris PT Panin Daichi – Life sejak 2010 Kemudian, dia menjabat sebagai Vice President Commissioner PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. sejak 2014.

Dikutip dari Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), perusahaan pembiayaan berbasis di Tokyo itu disebut sudah bekerja sama dengan beberapa penasihat keuangan untuk mengakuisisi Bank Panin.

“MUFG dapat mengusulkan penggabungan Panin Bank, sebagai pemberi pinjaman yang berbasis di Jakarta, dengan unit lokalnya Bank Danamon Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan," tulis Bloomberg.

Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo mengungkapkan apabila pada akhirnya MUFG resmi mengambil tawaran akuisisi tersebut, maka pihaknya akan menghormati keputusan PSP perseroan.

“Penjualan saham Bank Panin oleh para pemegang saham Bank Panin merupakan hak yang harus dihormati oleh manajemen Bank Panin,” jelasnya.

Jika melihat pergerakan saham pada hari ini, Kamis (14/7/2022), saham PNBN mengalami koreksi 1,85 persen menuju level Rp1.855 hingga pukul 13.58 WIB.

Sepanjang perdagangan, saham Bank Panin bergerak di rentang Rp1.835-1.925 dengan volume mencapai 11,15 juta saham dan turnover senilai Rp20,92 miliar. Adapun, market cap yang dimiliki mencapai Rp44,67 triliun.

