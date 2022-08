Leasing Pilihan Lo Kheng Hong Clipan Finance Tebar Promo Kredit Kendaraan dan Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Leasing yang sebagian sahamnya dimiliki oleh investor senior Lo Kheng Hong, Clipan Finance dan Bank Panin kembali menghadirkan event Panin Expo 2022.

Acara yang bertepatan dengan ulang tahun PaninBank yang ke-51 tahun dan gebyar promo akhir tahun ini menyuguhkan beragam promo dan aktivitas seru yang akan menambah experience nasabah dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kendaraan dan properti.

Event ini berlangsung pada tanggal 12 hingga 21 Agustus 2022 yang bertempat di Upper West BSD City. Pengunjung dapat menikmati kesempatan langka untuk melihat secara langsung mobil terbaru dari merk premium seperti Mercedes-Benz, Hyundai, Mazda, Honda dan Mini Cooper, serta inovasi teknologi mobil listrik terbaru dari Wuling Air ev.

Serangkaian promo spesial dan aktivitas seru menjadi daya tarik yang ditawarkan, diantaranya bunga mulai dari 0 persen untuk tenor 6 bulan, bunga 2,2 persen untuk tenor 3 tahun, serta solusi pembiayaan bagi masyarakat yang mencari kebutuhan pembiayaan sampai dengan jangka waktu 5 tahun.

"Kami juga memberikan undian berhadiah langsung hingga jutaan rupiah bagi debitur yang melakukan transaksi di Panin Expo ini dan kesempatan untuk test drive beragam mobil keluaran terbaru. Panin Expo menjadi lebih berbeda dengan menawarkan promo bagi masyarakat yang sedang memburu hunian melalui program KPR dengan bunga 4,5 persen tenor 3 tahun dan cicilan flat sebanyak 96 kali," ujar Direktur PaninBank Haryono Wongsonegoro melalui siaran pers, Jumat (12/8/2022).

PaninBank juga memberi kesempatan kepada pengunjung untuk mengikuti program undian Panin Super Bonanza dari Tabungan Panin. Program undian berlangsung dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023 yang diundi setiap bulan dengan total 600 pemenang per bulan. Nasabah PaninBank memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa 1 unit Mercedez-Benz The All New C 200 dan hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta untuk 99 pemenang serta Rp5 juta untuk 500 pemenang.

“Bertepatan dengan event GIIAS 2022, Clipan Finance yakin Panin Expo 2022 menjadi bagian dari ekosistem yang dapat mendorong penjualan kendaraan di tengah dorongan percepatan perkembangan industri otomotif yang sedang berjalan," kata Direktur Clipan Finance Harjanto Tjitohardjojo.

