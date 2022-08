Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (23/8)

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah dibuka melemah 0,36 persen atau 53,50 poin ke Rp14.891,50 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (23/8/2022). Adapun indeks dolar AS terpantau melemah 0,11 persen atau 0,12 poin ke 108.92.

Pada perdagangan kemarin, Senin (22/8), rupiah ditutup melemah 0,36 persen atau 53,50 poin sehingga parkir di posisi Rp14.891,50 per dolar AS. Sementara itu, mata uang won Korea Selatan anjlok 1,05 persen memimpin pelemahan mata uang di kawasan Asia terhadap dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam dalam riset harian mengatakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini akan cenderung dibuka berfluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp14.870 – Rp14.950 per dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.894 dan harga jual sebesar Rp14.914 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.21 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.754 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.054 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.05 WIB sebesar Rp14.896 dan Rp14.916 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.820 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.020 per dolar AS.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.890 dan harga jual sebesar Rp14.910 berdasarkan e-rate.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 23 Agustus 2022

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.26 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.700 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.894 dan Rp14.914.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.735 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.085 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (23/8/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.754 15.054 E Rate 14.894 14.914 Bank Notes 14.754 15.054

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.820 15.020 E Rate 14.896 14.916

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.700 15.050 E Rate 14.890 14.910 Bank Notes 14.700 15.050

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.735 15.085 E Rate 14.894 14.914 Bank Notes 14.735 15.085

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :