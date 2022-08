Ini Profil Calon Bos Baru Bank Maspion (BMAS) Setelah Dicaplok Raksasa Keuangan Thailand

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Kamis, 15 September 2022.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/8/2022), salah satu mata acara yang bakal dibahas dalam rapat adalah meminta persetujuan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Bank Maspion.

Adapun, persetujuan perubahan susunan ini terhitung sejak tanggal terakhir atas selesainya pengambilalihan perseroan dan tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengangkatan calon anggota direksi dan dewan komisaris.

Mengutip dari laman resmi perseroan, Bank Maspion mengungkapkan setidaknya ada 4 profil kandidat komisaris dan direksi yang terdiri dari calon komisaris utama, komisaris independen, dan direktur utama. Profil tersebut tercantum dalam bahan materi acara RUPSLB 15 September mendatang.

Untuk kandidat komisaris utama Bank Maspion, yakni Chat Luangarpa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif dari World Business Group di Kasikornbank PCL. (KBank). Luangarpa memiliki pengalaman di bidang manajemen perbankan selama bertahun-tahun.Manajemen menyampaikan bahwa Luangarpa mendorong ekspansi regional KBank, yang melibatkan pembukaan bisnis baru lintas negara di negara-negara AEC+3. Dari riwayat pendidikan, Luangarpa meraih gelar MBA di University of Queensland (2002 – 2004). Kemudian, pada 1994 – 1998 menempuh pendidikan di Chulalongkorn University (Bachelor of Engineering).

Pada 2021 – sekarang, dia menjabat sebagai Direktur di Kasikorn Vision Financial Pte. Ltd. Kemudian, pada 2018 – sekarang, Luangarpa mengemban tugas sebagai Direktur di Kasikorn Vision Co., Ltd. Pada 2007, dia bekerja di Seamico Securities Public Company Limited sebagai Marketing Advisor dan pada 2006 berkarier di True Corporation Public Company Limited.

Selanjutnya Alan Jenviphakul merupakan calon komisaris independen di Bank Maspion Indonesia yang memiliki riwayat pendidikan di Assumption University (BBA) pada 1989 – 1993. Manajemen mengungkapkan bahwa Jenviphakul adalah seorang veteran perbankan dengan pengalaman yang mencakup kegiatan di bidang perbankan korporasi, ritel, dan investasi.

Dalam jenjang karier, Jenviphakul telah bekerja di New York, Thailand, Vietnam, dan Indonesia, sehingga dia memiliki pengalaman dalam berbagai bidang ekonomi dan sistem keuangan di berbagai tahap perkembangan dan siklus bisnis, beserta memiliki pemahaman budaya dan ekonomi yang beragam.

Sepak terjang Jenviphakul dimulai pada 2000 – 2003 dengan bekerja di Citibank New York dengan jabatan Fixed Income, Asset-Based Finance-VP. Kemudian, berlanjut sebagai Head of Global Relationship Banking-VP di Citibank Thailand pada 2003 – 2004.

Dia juga sempat menjadi Direktur Country Treasurer and Head of Financial Markets di Citibank Vietnam pada 2004 – 2006. Pada 2006 – 2009, pernah bekerja di Citibank Indonesia (Country Treasurer and Head of Financial Markets - Managing Director).

Lalu, pada 2009 – 2011, Jenviphakul juga pernah berlabuh ke PT. Bank OCBC NISP Tbk, Indonesia (BOD). Dia juga merupakan Founder CEO WillowTree Group Companies, Indonesia pada 2012 sampai sekarang menjabat sebagai komisari utama.