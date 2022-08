Citi Dinobatkan Bank Terbaik se-Asia dalam Ajang Euromoney Awards for Excellence

Bisnis.com, SOLO - Citi dinobatkan sebagai Bank Terbaik se-Asia di tahun 2022 dalam ajang Euromoney Awards for Excellence.

Secara regional, Citi juga dinobatkan sebagai bank terbaik untuk pembiayaan dan bank terbaik untuk layanan transaksi di Asia.

Penghargaan yang diputuskan oleh para editor Euromoney, diberikan kepada bank yang dinilai telah membuat banyak kemajuan di kawasan Asia selama 12 bulan terakhir.

Prestasi ini menunjukkan kemajuan Citi untuk menjadi lembaga keuangan terintegrasi yang membantu klien menghadapi tantangannya dan meraih peluang terbaiknya.

“Citi memiliki visi yang jelas untuk menjadi mitra perbankan ternama bagi institusi yang memiliki kebutuhan perbankan lintas wilayahdan terdepan dalamhal pengelolaan kekayaan. Penghargaan dari Euromoney ini menjadi pengakuan besar atas strategi dan dedikasi tim kami. Ketika kami merayakan 120 tahun keberadaan Citi di Asia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada klien kami atas kepercayaannya kepada Citi, dan untuk menegaskan kembali ambisi kami dalam mendukung pertumbuhan mereka di seluruh Asia dan Dunia,” ungkap Peter Babej, CEO Citi Asia Pasifik.

Tercatat pada tahun lalu, Citi berhasil mengumpulkan lebih dari 200 miliar USD dari pasar modal global untuk klien Asia Pasifik, termasuk sekitar 30 miliar USD melalui pembiayaan ESG, dimana keduanya menjadi rekor bagi Citi dalam satu tahun.

Citi juga menambahkan aset klien baru senilai hampir 15 miliar USD di seluruh Citi Global Wealth di Asia, juga lebih dari 14.000 klien baru di wealth, serta menambah 7.500 akun digital perusahaan baru melalui Citi Direct.

Di dalam negeri, Citi Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan jumlah kredit Institutional group pada triwulan II-2022 sebesar Rp 4,1 triliun atau 13% dibanding tahun sebelumnya yang didorong dari pertumbuhan kredit di lini Banking, Capital Markets and Advisory (BCMA) dan lini Commercial.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen untuk menyokong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

"Ke depannya, kami akan terus meningkatkan bisnis institusional kami melalui layanan bisnis digital perbankan kami yang kuat,” ungkap Batara.

Penghargaan dari Euromoney menambah daftar penghargaan yang berhasil diterima Citi di tahun 2022 ini.

Di paruh tahun ini, Citi Indonesia berhasil menyabet beragam penghargaan dari berbagai insitusi ternama antara lain Best Global Bank di Indonesia dan Best Bond di Indonesia dari The Asset.

Berikut daftar lengkap penghargaan Euromoney Awards for Excellence :

Asia’s Best Bank for transaction Services dari Euromoney

Best Financing House in Asia dari Euromoney

The World’s Best Digital Bank dari Euromoney

The World’s Best Bank for Securities Services dari Euromoney

The World’s Best Bank for Diversityand Inclusion dari Euromoney

Best Bank – Global in Indonesia dari The Asset

Best Bond in Indonesia dari The Asset

Best Bond Adviser-Global dari The Asset

Best Sustainability Bond – NBFI dari The Asset

Best Rights Issue in Indonesia dari The Asset

Best Quasi-Sovereign Bond in Indonesia dari The Asset

Best Bank Capital Bond in Indonesia dari The Asset

Best MA Deal in Indonesia dari The Asset

Digital Bank of the Year dari The Asset

Corporate Brand dari Infobank

Debit Card from Foreign Bank dari Infobank

Credit Card from Foreign Bank dari Infobank

Wealth Management for Citigold dari Infobank

Best Investment Bank dari Global Capital

Best Equity House dari Global Capital

Best CEO with Distinction dari SWA Magazine

Best CEO in Indonesia dari SWA Magazine

PR Strategy Awards 2022 dari The Iconomics

