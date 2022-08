SMBC Group Akan Meluncurkan Jenius Bank di AS, Untuk Apa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) bersama dengan anak perusahaan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC Group) akan memperkuat kehadirannya di pasar Amerika Serikat (AS) dengan menyediakan perbankan konsumen digital baru bisnis.

Untuk diketahui, SMBC Group adalah grup keuangan global papan atas yang berbasis di Tokyo. SMBC Group menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk perbankan, leasing, sekuritas, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Melansir dari Bloomberg pada Selasa (30/8/2022), Jenius Bank akan diluncurkan dan beroperasi sebagai divisi baru dari Manufacturers Bank, yakni bank milik negara bagian California yang dimiliki sepenuhnya anak perusahaan SMBC Group.

“Jenius Bank akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang dengan pinjaman pribadi dan kemudian memperluas penawarannya dengan produk tabungan dan giro dalam tahun pertama,” kata laporan Bloomberg, seperti dikutip pada Selasa (30/8/2022).

Di samping itu, Jenius Bank juga telah menyelenggarakan program riset konsumen yang ekstensif dan berkelanjutan yang akan mendorong desain produk dengan masukan pelanggan langsung. Nantinya, Jenius Bank akan menghadirkan pengalaman 100 persen perbankan digital.

“Dengan peluncuran dari Jenius Bank, kami memiliki kesempatan langka untuk membangun produk yang luar biasa dari awal yang secara unik memenuhi kebutuhan digital-native saat ini konsumen yang membutuhkan dan mengharapkan lebih,” kata Ketua dan CEO Manufacturers Bank Kazuhisa Miyagawa.

Presiden dan CEO Sumitomo Financial Group Jun Ohta menilai bisnis perbankan konsumen digital baru adalah contoh nyata lain dari fokus dan komitmen Grup SMBC untuk melangkah lebih jauh meningkatkan layanan pelanggannya.

Sementara itu, Presiden Jenius Bank John Rosenfeld menyatakan bersandar pada strategi digital-first, Jenius Bank telah bermitra dengan beberapa penyedia teknologi terkemuka untuk menyatukan platform terintegrasi yang akan memenuhi kebutuhan holistik konsumen.

Rosenfeld menyampaikan Jenius Bank telah membentuk tim eksekutif yang telah terbukti pemimpin dari kedua bank terkemuka, serta pengalaman digital terbaik di kelasnya perusahaan.

“Jenius Bank akan menjadi pemimpin dalam data dan teknologi, menggunakan informasi untuk memberikan wawasan yang dipersonalisasi untuk konsumen yang ingin memaksimalkan uang, bukan hanya mengelolanya,” ungkap Rosenfeld.

Rosenfeld menambahkan bahwa Bank Jenius juga tidak akan membebankan biaya yang dibebankan sebagian besar bank pada saat ini. Hal itu akan mengurangi penggunaan kertas, pemrosesan manual, dan tidak akan memiliki cabang fisik.

“Pelanggan target kami tidak menginginkan hal-hal ini, dan hasilnya efisiensi akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai lebih kepada mereka. Kita sama berkomitmen untuk menjadi bank yang sepenuhnya digital dan menyediakan pelanggan yang luar biasa layanan melalui tim dukungan yang berbasis di AS,” pungkasnya.

