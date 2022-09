Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Hari Ini, Senin (12/9/2022)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan melaju positif pada perdagangan awal pekan ini, Senin (12/9/2022). Cek kurs jual beli Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada hari ini, Senin (12/9/2022).

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah hari ini akan cenderung dibuka fluktuatif tetapi ditutup menguat pada rentang Rp14.800-Rp14.860 per dolar AS.

Dari dalam negeri, efektivitas bantuan sosial atan bansos tambahan sebagai antisipasi dampak naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menjadi sentimen yang disoroti pelaku pasar.

“Pemerintah telah menghitung dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap inflasi. Di mana kenaikan harga BBM ini dapat mengerek inflasi hingga 1,8 persen,” jelas dia dalam riset harian, dikutip Senin (1/9/2022).

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada perdagangan hari ini, Senin (12/9/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.814 dan harga jual sebesar Rp14.834 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.659 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.959 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.813 dan Rp14.833 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.735 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.935 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.810 dan Rp14.830.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.655 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.005 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Senin (12/9/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.659 14.959 E Rate 14.814 14.834 Bank Notes 14.659 14.959

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.735 14.935 E Rate 14.813 14.833

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.665 15.005 E Rate 14.810 14.830 Bank Notes 14.655 15.005

