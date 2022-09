Bank Mega Syariah Modernisasi Sistem, Begini Polanya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mega Syariah menjalin kerja sama dengan IBM Indonesia untuk melakukan modernisasi sistem core banking dan sistem pengembangan berbasis IBM Power, yang mampu meningkatkan performa dan menurunkan konsumsi daya sistem.

Darwinsyah, IT Infrastructure, IT Security & IT Operation Division Head, Bank Mega Syariah, mengatakan dengan penggunaan IBM Power, performa core banking system perusahaan dapat meningkat hingga 300 persen dan menurunkan konsumsi daya sistem sebesar 120 persen.

“Bank Mega Syariah percaya bahwa transformasi digital mampu menghasilkan produktivitas dan efisiensi operasional yang lebih besar, dan tentunya berdampak pada kualitas layanan kami kepada nasabah,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Sabtu (17/9/2022).

Menurutnya di tengah era digital, bisnis dari berbagai sektor di Indonesia dipacu untuk terus bertransformasi secara digital untuk tetap kompetitif, beroperasi secara lebih efisien, dan mampu menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik untuk para pelanggannya.

Adapun, IBM Power dirancang untuk menyesuaikan beban kerja paling intensif untuk data perusahaan, menghadirkan komputasi khusus untuk kelas bisnis dengan kombinasi ketersediaan, keamanan, dan fleksibilitas dari penerapan hybrid cloud.

Sementara itu, Technology and Country Leader IBM Indonesia Cin Cin Go menyatakan IBM mendukung Bank Mega Syariah untuk memanfaatkan solusi teknologi yang tepat untuk meningkatkan operasi perbankannya.

“IBM Power menghadirkan kecepatan terbaik dan didukung dengan kekuatan artificial intelligence (AI) dan superkomputer, sambil memberikan keamanan dan ketangkasan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan peraturan industri yang ketat, seperti perbankan.”

Dalam hal ini, IBM Indonesia juga berkolaborasi dengan Multipolar Technology selaku IBM Platinum Business Partner guna memastikan implementasi dari modernisasi tersebut berjalan sesuai dengan visi Bank Mega Syariah.

President Director PT Multipolar Technology Tbk. Wahyudi Chandra menyatakan pihaknya bersama dengan IBM telah berkomitmen membantu bisnis di Indonesia untuk bertransformasi, dengan memberikan wawasan dan solusi yang inovatif.

