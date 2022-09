Tips Investasi Emas dengan Skema Cicilan, Mumpung Harganya Murah!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas saat ini masih dalam tren koreksi, tertekan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) demi mengangkat dolar AS lebih tinggi dan menahan laju inflasi di Amerika Serikat (AS). Waktu yang tepat buat mulai investasi emas?

Perencana Keuangan & Investasi dari Finante.id Erick Marlissa membenarkan bahwa saat ini terbilang tepat bagi investor pemula yang baru berencana membeli emas untuk investasi jangka panjang.

"Kondisi harga emas saat ini dapat dipandang sebagai kesempatan bagi investor untuk mendapatkan emas dengan harga diskon. Masa penurunan adalah masa yang baik untuk berinvestasi pada suatu aset tertentu, termasuk emas. Namun, hal ini perlu juga diikuti dengan pertimbangan matang," ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/9/2022).

Erick menjelaskan saat ini pergerakan harga emas memang tergolong volatile. Namun, dalam jangka panjang, sejarah menunjukkan kenaikan harga yang cukup stabil.

Oleh sebab itu, emas bisa menjadi instrumen investasi untuk tujuan keuangan jangka panjang. Setidaknya dalam jangka waktu 10 tahun, emas memungkinkan return yang optimal.

Bagi investor pemula yang ingin membeli emas, Erick menjelaskan ada beberapa metode untuk memulai. Pertama, lumpsum atau merencanakan dana dengan jumlah tertentu untuk secara sekaligus membeli sejumlah emas dalam suatu waktu.

Kedua, dollar cost averaging atau investasi emas dengan dicicil secara reguler dan disiplin, serta apat dianganggarkan sesuai kemampuan setiap bulannya.

"Misalnya, setiap hari gajian Rp1 juta per bulannya. Dengan membuat kebiasaan yang baik, seiring berjalannya waktu pasti investor akan menjadi disiplin dengan sendirinya," ungkapnya.

Terakhir, yaitu value averaging atau membeli di momen terbaik, yaitu ketika harga sedang diskon. Namun, Erick menekankan bahwa metode terakhir ini sebenarnya bisa berhasil apabila investor sudah berpengalaman menjalankan satu atau dua metode sebelumnya.

"Dari tiga medote di atas, metode dollar cost averaging atau mencicil secara disiplin berpotensi memberikan hasil terbaik dalam pertumbuhan portofolio investasi. Masyarakat juga bisa mempelajari beberapa platform digital yang menawarkan fitur auto-investasi emas. Fitur ini memberikan kemudahan investasi berkala dengan pilihan satuan uang, maupun satuan berat emas," jelasnya.

Adapun, tipe masyarakat yang tidak cocok dengan investasi emas melalui platform digital dapat pula mencicil melalui membeli emas mulai satuan terkecil. Saat ini berbagai ukuran emas fisik di bawah 0,5 gram sudah tersedia dari berbagai merek dengan desain kemasan sesuai selera.

Sementara itu, bagi para investor yang berminat mencicil emas lewat perusahaan pembiayaan atau perusahaan gadai, Erick perlu mempertimbangkan bunga dan biaya administrasi yang dibayar.

"Investor perlu berhitung apakah biaya-biaya tersebut cukup tinggi dibandingkan potensi kenaikan nilai investasinya dalam jangka waktu investasi yang direncanakan," imbuhnya.

