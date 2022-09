Bagikan A- A+

Bank - Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Hari Ini Kamis (29/9/2022)

Bisnis.com, JAKARTA - — Nilai tukar rupiah berisiko melanjutkan pelemahan seiring dengan kejatuhan mata uang globa di hadapan dolar AS. Rupiah ditutup melemah ke level Rp15.266 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (28/9/2022).

Rupiah yang melemah 0,94 persen atau 142,5 poin terjadi seiring dengan pelemahan mata uang sejumlah negara di kawasan Asia dan penguatan dolar AS.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pelemahan rupiah terutama dipicu oleh agresivitas kebijakan moneter di negara maju.

Kebijakan kenaikan suku bunga yang agresif menyebabkan aliran modal keluar dari negara berkembang, sehingga menekan mata uang negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Bhima mengatakan, pelemahan juga terjadi seiring dengan penguatan dolar AS, yang tercermin dari indeks dolar AS yang telah menembus level 113. “Kemudian tingginya inflasi di negara berkembang memicu kekhawatiran terjadinya tekanan pada sektor keuangan,” katanya.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Kamis (29/9/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.224 dan harga jual sebesar Rp15.2214 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp15.034 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.344 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp15.148 dan Rp15.233untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.310 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.266 dan Rp15.286.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.110 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.460 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Kamis (29/9/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.034 15.344 E Rate 15.224 15.224 Bank Notes 15.034 15.344

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.110 15.460 E Rate 15.148 15.233

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.110 15.460 E Rate 15.266 15.286 Bank Notes 15.110 15.460

