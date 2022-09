Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (27/9) Setelah Rupiah Rp15.100

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali melemah dan berada pada posisi Rp15.139,5 per dolar AS. Rupiah terhantam penguatan indeks dolar AS usai kenaikan suku bunga sehingga sinyal resesi kembali menyala Pada pembukaan perdagangan Selasa (27/9/2022) pukul 09.01 WIB, rupiah bergerak turun 10 poin atau 0,07 persen ke Rp15.139,5 per dolar AS.

Sementara itu indeks dolar AS turun 0,22 persen atau 0,24 poin ke 113,85. Bersama rupiah, seluruh mata uang di Asia Pasifik terpantau melemah dengan rupee India 0,78 persen, yuan Cina 0,35 persen, ringgit Malaysia 0,08 persen, dan dolar Taiwan turun 0,05 persen.

Sementara itu terdapat beberapa mata uang di Asia Pasifik yang terpantau menguat seperti won Korea Selatan yang naik 0,24 persen, dolar singapura 0,19 persen, baht Thailand 0,15 persen, yen Jepang 0,12 persen, dan peso Filipina 0,06 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Selasa (27/9/2022)? Simak uraian berikut:

Kurs dolar AS hari ini BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.159 dan harga jual sebesar Rp15.179 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.989 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.289 per dolar AS.

Kurs dolar AS hari ini BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.40 WIB masing-masing sebesar Rp15.160 dan Rp15.180untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.275 per dolar AS.

Kurs dolar AS hari ini Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.120 dan harga jual sebesar Rp15.155 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.125 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.175 per dolar AS.

Kurs dolar AS hari ini di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.153 dan Rp15.173.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.000 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.350 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (27/9/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.989 15.289 E Rate 15.159 15.179 Bank Notes 14.989 15.289

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.075 15.275 E Rate 15.160 15.180

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.850 15.200 E Rate 15.120 15.155 Bank Notes 15.125 15.175

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.000 15.350 E Rate 15.153 15.173 Bank Notes 15.000 15.350

