Citi Indonesia Gelontorkan Hibah Rp12 Miliar, Untuk Apa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Citibank N.A., Indonesia atau Citi Indonesia memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan meningkatkan kesempatan kerja yang inklusif melalui alokasi dana hibah sebesar Rp12 miliar dari Citi Foundation.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menjelaskan hibah senilai Rp12 miliar tersebut merupakan bagian dari inisiatif global Citi, yakni Pathways to Progress yang berfokus pada isu pengangguran kaum muda dan telah mengalokasikan dana hibah senilai lebih dari US$275 juta sejak 2014 di seluruh dunia.

Untuk itu, kata Batara, prioritas peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja inklusif menjadi fokus utama Citi dalam menjalankan program Citi Peduli dan Berkarya (CitiPeka) di tahun 2022 hingga 2023.

Baca Juga : Citibank Salurkan Rp650 Miliar ke Grup Djarum

“Citi Indonesia menghibahkan dana senilai US$795.000 atau hampir bernilai Rp12 miliar kepada 4 mitra LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] untuk mendukung realisasi program CitiPeka,” kata Batara dalam konferensi pers bertajuk ‘Come Back Stronger Through Community Empowerment’ di Kawasan Kota Tua Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Untuk diketahui, CitiPeka merupakan manifestasi komitmen Citi Indonesia terhadap peningkatan nilai keberagaman dan inklusi di Indonesia, termasuk mendukung kesetaraan gender – baik di lingkungan kerja maupun masyarakat – serta pemberdayaan generasi muda.

Adapun, keempat organisasi mitra LSM tersebut terdiri dari UNESCO, Prestasi Junior Indonesia, Mercy Corps Indonesia, dan Plan International Indonesia. Batara menjelaskan penyaluran dana hibah untuk program kerja tahun 2022 – 2023 tersebut akan dialokasikan ke empat organisasi mitra untuk mendukung pelaksanaan beberapa program.

Baca Juga : Citibank Indonesia Kucurkan Kredit ke Anak Usaha Grup Djarum (TOWR) Rp650 Miliar

Pertama, program bersama UNESCO: Creative Youth at Indonesia’s Heritage Sites (Fase 5). Kedua, program bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI): Youth Business Learning Aspiration Project (YOU-BLAST) (Fase 2).

Selanjutnya program yang ketiga adalah program bersama Mercy Corps Indonesia: SEED 4 Women – Women Small Businesses Economic Empowerment through Digital Financial Inclusion Initiative (Tahun Kedua). Adapun program keempat, yaitu program bersama Plan International Indonesia: Ready to Work - Improving Youth Economic Resilience through Digitalization of Learning in Local Communities Project.

Nantinya, Batara menuturkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Citi melalui mitra pelaksananya dirancang untuk melengkapi kaum muda serta perempuan pemilik usaha mikro dengan kompetensi dan kepercayaan diri agar dapat meningkatkan keterampilan wirausaha serta kesempatan kerja.

Baca Juga : Mau Dapat Hibah PLTS Atap? Begini Caranya

Batara menegaskan, Citi secara global mendukung prioritas peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja inklusif melalui berbagai program kemasyarakatan di seluruh dunia di mana Citi beroperasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data BPS 2021, Batara mengungkapkan bahwa kaum pemuda berjumlah hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,9 persen) atau sebesar 64,92 juta. Namun, sebanyak 27 persen pemuda tidak terserap pasar kerja formal yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

“Citi terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan generasi muda yang mana ini selaras dengan inisiatif global kami [Pathways to Progress], serta pemberdayaan perempuan pemilik usaha mikro,” tuturnya.

Anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc., itu juga berharap komitmen tersebut mampu memberikan dampak positif bagi hidup dan komunitas di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

“Penyaluran dana hibah ini menjadi investasi yang kami percayai menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi inklusif di seluruh wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Oni Yulfian mengatakan upaya yang dilakukan oleh Citi Indonesia dengan mendukung pendanaan bagi komunitas anak muda dan perempuan ini sejalan dengan upaya perbaikan ekonomi pasca Covid-19.

Di samping itu, Menparekraf juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Citi Indonesia yang secara konsisten sejak 1998 mendukung peningkatan SDM. Hal ini dilakukan melalui berbagai program kemasyarakatan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja dan berusaha bagi generasi muda penyandang disabilitas dan terpinggirkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : citibank citi indonesia dana hibah