MSIG Indonesia Raih Penghargaan BIFA 2022, Punya Aset Rp3 Triliun Lebih

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi PT Asuransi MSIG Indonesia mendapatkan Best Performance kategori asuransi umum dengan aset lebih dari Rp3 triliun pada gelaran Bisnis Indonesia Financial Award 2022, hari ini, Kamis (13/10/2022).

Asuransi MSIG Indonesia mencatatkan laba operasional sebesar Rp124,3 miliar hingga kuartal II/2022. Laba operasional ini turun 8,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp135,7 miliar.

Sementara itu, laba bersih setelah pajak MSIG tercatat naik 5,7 persen menjadi Rp108,4 miliar di 30 Juni 2022, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp102,6 miliar.

Sebagai informasi, MSIG Indonesia merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group. Asuransi MSIG Indonesia adalah perusahaan asuransi umum patungan terbesar di Indonesia, yang telah beroperasi selama 40 tahun.

MSIG didukung oleh Asuransi Mitsui Sumitomo Company, Limited. Saat ini, MSIG adalah salah satu dari sedikit asuransi umum asing yang memiliki perwakilan di setiap negara di Asia Tenggara.

MSIG juga mendapatkan manfaat sebagai bagian dari dari MS&AD Insurance Group, yang merupakan salah satu kelompok asuransi umum terbesar di dunia.

Memanfaatkan multi-kanal distribusi, kemitraan yang kuat dengan perantara dan jaringan geografis yang luas, MSIG menawarkan berbagai solusi asuransi personal dan komersial. MSIG membangun dan membina hubungan jangka panjang, membangun kemitraan yang erat di segala situasi.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance. Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

