Link Live Streaming Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022, Dimulai Pukul 13.00

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan 34 penghargaan kepada perusahaan finansial dan pemimpinnya hari ini, Kamis (13/10/2022), melalui Bisnis Indonesia Financial Award 2022 atau BIFA 2022.

BIFA 2022, yang diselenggarakan di JS Luwansa Hotel, pada Kamis (13/10/2022) mulai pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Acara ini akan dibuka oleh Hariyadi Sukamdani selaku Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara menjadi pembicara kunci.

Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan individu dan perusahaan finansial yang berhasil mencatatkan kinerja menonjol dan efisiensi tinggi serta konsisten berada dalam koridor praktik berbisnis yang baik.

Adapun pada BIFA 2022, sebanyak 116 perusahaan memperebutkan enam kategori penghargaan, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

Secara historis, Bisnis Indonesia Financial Award digelar sejak 2017 dan awalnya merupakan hasil gabungan dan revitalisasi dari agenda tahunan Bisnis Indonesia Banking Efficiency Award dan Bisnis Indonesia Banking Award. Setiap tahun, proses pemilihan pemenang penghargaan terus disempurnakan. Sejumlah parameter, sistem pengkategorian, metode, maupun proses seleksi selalu diperbaiki. Seleksi penjurian BIFA 2022 terdiri dari dua tahap, yaitu seleksi kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap kuantitatif, perusahaan akan diseleksi berdasarkan sejumlah indikator kinerja keuangan, diantaranya pertumbuhan laba bersih, rasio utang, tingkat pengembalian aset, dan margin laba bersih. Nominee yang lolos dari setiap kategori dari tahapan kuantitatif akan diajukan ke tahap berikutnya, yaitu kualitatif. Seleksi kualitatif bertujuan untuk menentukan satu penerima award di setiap kategori berdasarkan pertimbangan para dewan juri. Pada tahun ini, susunan dewan juri adalah Ekonom Senior Raden Pardede selaku ketua dewan juri dengan anggota Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Terianto, Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Heru Kristiyana, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (2011-2017) Julian Noor. BIFA 2022 akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Bisniscom.

