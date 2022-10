Sinergi dengan MUFG, Kredit Konsumer dan Enterprise Danamon Tumbuh Dua Digit 

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. membukukan pertumbuhan kredit sebesar 8 persen pada kuartal III/2022 dibandingkan dengan kuartal III/2021. Portofolio kredit enterprise banking dan consumer banking menjadi kontributor pertumbuhan.

Direktur Utama Danamon Yasushi Itagaki mengatakan masing-masing kredit tersebut (enterprise banking dan consumer banking) tumbuh 16 persen dan 11 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Pertumbuhan dari dua segmen ini didukung oleh kolaborasi dengan MUFG dan pendekatan strategi segmentasi yang cermat,” kata Itagaki dalam siaran pers, Senin (31/10/2022).

Selain itu, Adira Finance, anak perusahaan Danamon yang bergerak di sektor pembiayaan, telah membukukan pertumbuhan pembiayaan baru sebesar 21 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Itagaki mengatakan di tengah ketidakpastian pasar dan tantangan ekonomi, Danamon berhasil membukukan laba bersih konsolidasi setelah pajak (NPAT) sebesar Rp2,5 triliun pada September 2022, naik 79 persen dari periode sama di tahun lalu.

Dia menuturkan melalui pendekatan institusi dan digital, Danamon telah mempertahankan pertumbuhan positif di area pendanaan granular.

CASA tumbuh sebesar 14 persen yoy dan rasio CASA membaik hingga 64,2 persen pada kuartal III/2022, dibandingkan dengan 57,6 persen pada kuartal III/2021.

Perbaikan pada komposisi pendanaan dan biaya pendanaan meningkatkan NIM (net interest margin) sebanyak 32 basis poin (bps) secara tahunan.

Danamon melanjutkan kinerja baiknya dalam memperkuat kualitas asetnya. Non performing loan (NPL) Konsolidasi telah menurun menjadi 2,7 persen pada kuartal III/2022, atau membaik sebesar 40 bps dari tahun lalu.

Danamon juga secara proaktif meningkatkan provisinya dengan rasio NPL coverage menjadi 217 persen, dibandingkan dengan 175 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, rasio loan at risk (LAR), termasuk Covid restructure still under forbearance, telah membaik sebanyak 460 bps menjadi 14 persen.

Itagaki melanjutkan Danamon berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada nasabah, dengan proposisi nilai unik yang berfokus pada sales and service excellence, sinergi yang kuat dengan para mitra, pemerintah dan komunitas dan didukung oleh teknologi kelas dunia.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan berbagai solusi keuangan terbaik agar para nasabah mampu memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan finansial mereka,” ujar Itagaki.

