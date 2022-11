Bank Mandiri Genjot Kerja Sama dengan Bank Pembangunan Daerah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) kembali mendorong kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna mendukung perekonomian nasional.

Hal itu diwujudkan lewat gelaran BPD Gathering 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 16-18 November 2022. Acara ini bertemakan Mandiri Collaboration for Strengthening the Role of BPD in Accelerating Economic Recovery.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan kolaborasi ini diharapkan mampu memudahkan serta mengakselerasi ekosistem pembayaran, khususnya masyarakat di wilayah Indonesia timur.

Selain itu, kata Panji, sinergi antara Bank Mandiri dan BPD juga menjadi komitmen industri perbankan agar lebih siap menghadapi tantangan pada 2023 mendatang.

"Bank Mandiri dan BPD pada dasarnya memiliki tujuan dan misi yang sama, yaitu menghadirkan solusi finansial dan layanan yang menyeluruh serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/11/2022).

Dalam acara tersebut, Bank Mandiri kembali menandatangani perjanjian kerja sama layanan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) berbasis QRIS dengan BPD Kalimantan Selatan.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas menyampaikan bahwa sebelumnya, emiten berkode saham BMRI ini juga telah bekerja sama dengan BPD Bali dan Maluku Malut.

"Selain kerja sama KKPD, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Cardless Withdrawal dengan BPD Kalsel sebagai bentuk terobosan kerja sama bank to bank digital solutions yang dapat meningkatkan efisiensi serta revenue kepada BPD," tuturnya.

Sepanjang 2022, BMRI telah melakukan 62 kerja sama baru mulai dari layanan BI-Fast, Kopra, co-brand Emoney, hingga Banknotes, Mandiri Direct Settlement (MDS).

Adapun dalam penutupan kegiatan, BMRI memberikan apresiasi untuk tiga kategori utama yaitu Top 3 BPD for Best User Active Kopra, Treasury Transactions, dan Best of the Best FI New Collaboration 2022. Penghargaan ini diraih oleh BPD Kalsel, BPD Bali dan BPD Kalbar.

