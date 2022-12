Tugu Insurance Raih Penghargaan Indonesia Financial Brand dan BUMN Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Jelang akhir tahun 2022, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan Emiten Anak BUMN Pertamina kembali membuktikan prestasinya di industri perasuransian nasional, melalui event yang digelar The Iconomics. Tugu Insurance raih penghargaan dalam ajang Indonesia Financial Brand Awards 2022 serta BUMN Awards 2022. Prestasi yang diraih Tugu Insurance ini merupakan bukti komitmen pada produk dan layanan bagi nasabahnya.

Dalam Indonesia Financial Brand Awards 2022 Tugu Insurance dinobatkan sebagai Best Sosial Contribution Award (category general insurance > Rp 10 Triliun), serta sebelumnya turut meraih Best Brand Image kategori General Insurance, Corporate Communications Award (Best Annual Report dan Best Video Company Profile) category general insurance yang diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN dalam event BUMN Awards 2022.

Sebelumnya The Iconomics Research telah melakukan survei kepada lebih dari 10.000 responden yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia untuk memenuhin bobot Penilaian yang dibutuhkan.

Tatang Nurhidayat selaku Presiden Direktur Tugu Insurance menyampaikan penghargaan ini turut di latar belakangi oleh atensi kami dalam pentingnya brand equity guna menjaga maupun meningkatkan image perusahaan untuk memperoleh good trust.

“Kami sangat mengapresiasi pemberian penghargaan ini, sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan yakni asuransi umum, Tugu Insurance berusaha membangun komunikasi yang efektif dengan valued clients, business partners, dan shareholders serta stakeholders. Penghargaan ini menjadi tambahan motivasi untuk mendorong keberlanjutan kinerja Perseroan” ujar Tatang.

