Rupiah Melemah Jelang RDG BI, Cek Kurs Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari ini (19/1)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau alami pelemahan pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (19/1/2023) jelang pengumuman hasil rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia sore nanti. Rupiah dibuka lesu ke level Rp15.144 per dolar AS setelah terkoreksi 0,38 persen persen atau susut 57 poin.

Sementara itu, pada penutupan perdagangan kemarin, Rabu (18/1/2023) rupiah diketahui ditutup menguat ke level Rp15.087 setelah naik 0,51 persen atau 77,5 poin.

Adapun, tanda-tanda penguatan dolar AS dinilai sudah mulai terlihat pada akhir penutupan perdagangan kemarin. Diketahui, Dolar AS naik terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (18/1/2023) waktu setempat, menyusul permintaan safe-haven karena sentimen risiko memburuk di tengah komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve AS.

Namun, sejumlah analis tetap meyakini bahwa dolar tengah berada dalam tren penurunan secara keseluruhan.

“Inflow di pasar Surat Berharga Negara [SBN] tanah air ini terjadi di tengah arus keluar di pasar saham. Kondisi ini, menurut Bank Indonesia [BI], telah memperkuat pergerakan rupiah pada hari ini,” jelas direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, Rabu (18/1/2023).

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini Kamis (19/1/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pukul 09:01 WIB, Kamis (19/1/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.110 dan harga jual Rp15.130 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:21 WIB harga beli dolar AS Rp14.930 dengan harga jual Rp15.300.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:26 harga beli dolar As Rp14.950 dengan harga jual Rp15.300.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.110 15.130 TT Counter 14.950 15.300 Bank Notes 14.950 15.300

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Kamis (19/1/2023) pukul 10:42 WIB dengan harga beli Rp15.089 dan harga jual Rp15.109. Secara TT Counter hingga pukul 09:04 WIB harga beli Rp15.000 dan harga jual Rp15.300.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:24 WIB harga beli Rp14.949 dan harga jual Rp15.249

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.089 15.109 TT Counter 15.000 15.300 Bank Notes 14.949 15.249

Bank Negara Indonesia (BNI)

Selanjutnya, BNI menetapkan kurs dolar-rupiah secara TT Counter pada pukul 10:35 WIB, Kamis (19/1/2023) dengan harga beli Rp14.950 dan harga jual Rp15.300.

Sementara harga jual dan beli secara special rate dalam pembaruan terakhir pukul 10:30 WIB yakni Rp 15.095 dan Rp15.115

Terakhir secara Bank Notes dalam pembaruan pukul 10:35 WIB harga beli di level Rp14.950 dan harga jual Rp15.300.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.095 15.115 TT Counter 14.950 15.300 Bank Notes 14.950 15.300

Adapun, yang dimaksud dengan special rates yakni kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas USD 10.000.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.015 dan harga jual Rp15.215. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp15.090 dengan harga jual Rp15.110.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.090 15.110 TT Counter 15.015 15.215 Bank Notes - -

