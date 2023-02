Rupiah Melemah, CekKursDolar AS di Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini (1/2)

Mengacu pada data Bloomberg, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut juga diikuti oleh pelemahan sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya seperti ringgit Malaysia turun 0,57 persen, rupee India turun 0,52 persen, baht Thailand turun 0,36 persen, dolar Singapura turun 0,02 persen, dan dolar Hong Kong turun 0,01 persen.



Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Rabu (1/2/2023)

Kurs dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA

Bank Mandiri

Saat dilakukan pemantauan pada pukul 10:57 WIB, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tercatat melakukan pmbaruan terakhir di pukul 08:56 WIB, Rabu (1/2/2023) dengan menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp14.975 dan harga jual Rp15.000 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:23 WIB harga beli dolar AS Rp14.800 dengan harga jual Rp15.150.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:22 harga beli dolar As Rp14.80pdengan harga jual Rp15.150.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.975 15.000 TT Counter 14.800 15.150 Bank Notes 14.800 15.150

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Rabu (1/2/2023) pukul 11:35 WIB dengan harga beli Rp14.971 dan harga jual Rp14.986. Secara TT Counter hingga pukul 09:02 WIB harga beli Rp14.840 dan harga jual Rp15.140.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:20 WIB harga beli Rp14.840 dan harga jual Rp15.140.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.971 14.986 TT Counter 14.840 15.140 Bank Notes 14.840 15.140

Bank Negara Indonesia (BNI)

Selanjutnya, BNI menetapkan kurs dolar-rupiah secara TT Counter pada pukul 11:20 WIB, Rabu (1/2/2023) dengan harga beli Rp14.830 dan harga jual Rp15.180.

Sementara harga jual dan beli secara special rate dalam pembaruan terakhir pukul 11:30 WIB yakni Rp 14.968 dan Rp14.988.

Terakhir secara Bank Notes dalam pembaruan pukul 11:20 WIB harga beli di level Rp14.830 dan harga jual Rp15.180.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.968 14.988 TT Counter 14.830 15.180 Bank Notes 14.830 15.180

Adapun, yang dimaksud dengan special rates yakni kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas USD 10.000.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp14.890 dan harga jual Rp15.090. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp14.965 dengan harga jual Rp14.990.