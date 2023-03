Rupiah Masuk Zona Merah, Intip Kurs di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini (7/3)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka anjlok ke lebel Rp15.350 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (7/3/2023). Pelemahan rupiah tersebut juga diikuti oleh mayoritas mata uang di kawasan Asia.

Melansir data Bloomberg, pada pukul 09.01 WIB, rupiah dibuka melemah 0,36 persen atau turun 55 poin menjadi Rp15.350 meskipun indeks dolar AS juga tengah mengalami pelemahan sebesar 0,15 persen ke 104,19.

Adapun, sejumlah mata uang di kawasan Asia yang juga mengalami pelemahan di antaranya, yen Jepang turun 0,01 persen, dolar Taiwan, turun 0,09 persen, won Korea Selatan turun 0,08 persen, peso Filipina turun 0,37 persen, yuan China turun 0,07 persen dan baht Thailand turun 0,01 persen.

Sebelumnya, rupiah ditutup menguat 16 poin atau naik 0,10 persen ke level Rp15.300 pada akhir peragangan Senin (6/3/2023).

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Senin (6/3/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pembaruan pukul 09:04 WIB, Selasa (7/3/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.315 dan harga jual Rp15.335 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:07 WIB harga beli dolar AS Rp15.100 dengan harga jual Rp15.450.

Di samping itu, secara Bank Notes pada pukul 08:48 harga beli dolar As Rp15.100 dengan harga jual Rp15.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.315 15.335 TT Counter 15.100 15.450 Bank Notes 15.100 15.450

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Negara Indonesia (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Selasa (7/3/2023) pukul 10:10 WIB dengan harga beli Rp15.348 dan harga jual Rp15.368. Secara TT Counter hingga pukul 10:20 WIB harga beli Rp15.185 dan harga jual Rp15.535.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 10:20 WIB harga beli Rp15.185 dan harga jual Rp15.535.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.348 15.368 TT Counter 15.185 15.535 Bank Notes 15.185 15.535

