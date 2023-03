Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI di Tengah Geger Skandal Bank di AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.400 pada perdagangan hari ini, Selasa (14/3/2023), sementara itu indeks dolar terpantau menguat ke level 103.373.

Pelemahan rupiah terjadi jelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu-Kamis, 15-16 Maret 2023.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.400 atau turun 0,16 persen, sementara sejumlah mata uang Asia terpantau bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,35 persen, Dolar Singapura melemah 0,12 persen, Won Korea melemah 0,27 persen dan Peso Filipina melemah 0,20 persen.

Kemudian, pelemahan juga dirasakan oleh Rupee India, Yuan China dan Bath Thailand yang masing-masing turun 0,10 persen, 0,19 persen dan 0,30 persen.

Sementara itu, Dolar Hong Kong, Dolar Taiwan, dan Ringgit Malaysia terpantau menguat, masing-masing sebesar 0,02 persen, 0,29 persen, dan 0,28 persen.

Meski begitu, Tim Analis Phintraco Sekuritas menyebutkan adanya peluang penguatan rupiah jangka pendek jelang RDG BI. Perkembangan kondisi sektor perbankan di AS mendasari sejumlah ekonom untuk merubah pandangannya terhadap arah kebijakan The Fed.

Sejumlah ekonom mulai mempertimbangkan kemungkinan The Fed mempertahankan sukubunga acuan dalam FOMC 22 Maret 2023, dari ekspektasi sebelumnya berupa kenaikan 25-50 bps.

“Dengan demikian, terbuka kemungkinan bahwa RDG BI juga akan mempertahankan suku bunga acuan pada 16 Maret 2023. Hal ini berpotensi memicu penguatan lanjutan nilai tukar Rupiah dalam jangka pendek,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan kalender Bank Indonesia, hari ini BI akan merilis data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Januari 2023.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (14/3/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.41 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.374 dan harga jual sebesar Rp15.394 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.27 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.235 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.535 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.250 15.550

E Rate 15.374 15.394

Bank Notes 15.235 15.535

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.47 WIB masing-masing sebesar Rp15.375 dan Rp15.392 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.310 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.510 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.310 15.510

E Rate 15.375 15.392

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.370 dan harga jual sebesar Rp15.390 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.200 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.550 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.200 15.550

E Rate 15.370 15.390

Bank Notes 15.200 15.550

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.376 dan Rp15.396

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.215 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.565 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.215 15.565

E Rate 15.376 15.396

Bank Notes 15.215 15.565

