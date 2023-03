Jalankan Program TJSL, BNI Fokus pada 3 Pilar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI terus mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada tiga pilar yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program TJSL yang dilakukan BNI diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan dalam pilar sosial BNI berfokus pada peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, bantuan kesehatan dengan memberikan sejumlah dukungan kepada masyarakat.

BNI menyalurkan beasiswa bagi anak pegawai tenaga ahli daya di internal dan eksternal perusahaan, serta memberikan apresiasi kepada guru honorer di Indonesia. Untuk pengentasan kemiskinan, BNI telah menyalurkan paket ketahanan pangan sebanyak kurang lebih 200.000 paket.

“Kami terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan, tentunya dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Okki.

Kemudian untuk pilar ekonomi, tutur Okki, BNI memberikan pendampingan dan membuka akses pasar bagi UMKM, serta memberikan pelatihan kualitas produk dan pengelolaan usaha untuk meningkatkan kapabilitas UMKM di dalam negeri, termasuk bantuan pengurusan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM makanan/kuliner.

Selain itu, melalui rumah BUMN, BNI berusaha memberdayakan UMKM sehingga mereka dapat melompat lebih tinggi.

“BNI juga mengikutsertakan UMKM pada event pameran skala nasional seperti Inacraft, maupun skala internasional di Turki, Belanda dan Dubai,” kata Okki.

Okki menyampaikan untuk pilar lingkungan, BNI fokus pada program penghijauan berkelanjutan. BNI terlibat dalam konservasi hutan organik dengan melakukan rehabilitasi lahan hingga penanaman pohon sebagai mitigasi risiko bencana banjir dan longsor.

BNI juga terlibat dalam konservasi lahan pesisir, berupa pembibitan 100.000 pohon di area pantai Anyer dan 200.000 pohon di area hulu DAS sungai Citarum.

BNI juga fokus dalam mengelola sampah secara ramah lingkungan melalui kerjasama dengan mitra untuk memilah sampah di hulu sehingga mengurangi sampah ke TPA di Bali dan Bogor. Selain itu juga menjalankan program bank sampah dengan memaksimalkan laku pandai BNI yakni Agen46.

Okki mengatakan pada tahun 2022 BNI berhasil meraih penghargaan Best Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL BUMN) with Outstanding Initiatives of Community Development Programs untuk kategori layanan jasa keuangan dari salah satu media nasional.

Penghargaan tersebut menjadi bukti BNI dinilai berhasil melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaannya dengan sangat baik.

"Terutama, menghadapi tantangan yang terjadi di masa pemulihan ekonomi." kata Okki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News