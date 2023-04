Rupiah Berpotensi Melemah, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (11/4/2023)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berisiko berbalik melemah terbatas pada Selasa (11/4/2023) setelah beberapa sesi bertahan di Rp14.900-an per dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah berfluktuatif pada perdagangan hari ini karena peluang The Fed mengerek suku bunga bulan depan. "Rupiah bisa ditutup melemah pada rentang Rp14.880 hingga Rp14.490 per dolar AS," paparnya dalam publikasi riset.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,07 persen atau 10,5 poin ke posisi Rp14.902 di hadapan dolar AS pada Senin (10/4/2023). Sementara indeks dolar terpantau turun 0,07 persen ke level 102,02.

Bersamaan dengan rupiah beberapa mata uang kawasan Asia yang ditutup menguat terhadap dolar AS adalah peso Filipina naik 0,15 persen, dolar Singapura naik 0,05 persen, dan yen Jepang naik 0,02 persen.

Sementara itu, mata uang yang melemah adalah baht Thailand turun 0,37 persen, won Korea Selatan turun 0,21 persen, ringgit Malaysia turun 0,15 persen, yuan China turun 0,07 persen, rupee India turun 0,04 persen, dan dolar Taiwan turun 0,01 persen.

Sementara, dari dalam negeri, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) saling membantu agar inflasi Indonesia dapat terkendali. Pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dengan BI sudah menunjukkan hasil positif dengan turunnya inflasi menjadi di bawah 5 persen pada Maret 2023.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (11/4/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.882 dan harga jual sebesar Rp14.902 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.21 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.753 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.053 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.780 15.080

E Rate 14.882 14.902

Bank Notes 14.753 15.053

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp14.890 dan Rp14.905 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.820 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.020 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.820 15.020

E Rate 14.890 14.905

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.920 dan harga jual sebesar Rp14.940 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.800 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.150 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.800 15.150

E Rate 14.920 14.940

Bank Notes 14.800 15.150

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.888 dan Rp14.908

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.740 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.090 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.740 15.090

E Rate 14.888 14.908

Bank Notes 14.740 15.090

