Animo Tinggi, BI: Penukaran Uang Baru Lebaran Tembus Rp157,96 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa realisasi proses penukaran uang baru melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) per 17 April 2023 telah mencapai Rp157,96 triliun.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencapai 81 persen dari total target yang ditetapkan BI sebesar Rp195 triliun.

"Animo masyarakat sangat tinggi sekali, terutama pada pecahan Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000, realisasinya penarikannya di atas 80 persen," jelasnya dalam agenda Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (18/4/2023).

Aida menambahkan, suksesi proses penukaran uang tunai tersebut tak terlepas dari upaya BI menghadirkan sejumlah layanan di berbagai titik keramaian seperti pelabuhan hingga rest area.

"[Di samping itu], program-program di perbankan dan BI juga aktif, seperti ada tukar uang drive thru, goes to school dan juga bisa melakukan dengan Si Pintar," tambahnya.

Sejalan dengan pertumbuhan penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idulfitri tersebut, Bank Indonesia juga mencatat adanya pertumbuhan uang beredar sepanjang kuartal I/2023 mencapai Rp948,8 triliun.

Angka tersebut diperkirakan akan masih terus tumbuh hingga 6,43 persen hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp1.092 triliun uang beredar.

