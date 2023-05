Promo BCA Periode Bulan Mei 2023, Simak Syarat dan Ketentuannya!

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menjadi official banking partner konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres World Tour 2023 yang akan digelar pada 15 November 2023 mendatang. Penjualan Tiket melalui BCA Presale dapat dilakukan pada 17-18 Mei 2023.

Namun, sebelum itu Anda dapat menikmati beberapa promo BCA yang berlaku di bulan Mei 2023 ini. Dilansir dari laman resmi BCA, berikut adalah beberapa promo menarik yang dapat Anda gunakan selama periode Mei 2023:

1. Samsung Galaxy S22

Tambahan Diskon Rp500.000 untuk pembelian Samsung Galaxy S22 yang berlaku hingga 31 Mei 2023.

Adapun syarat & ketentuan yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut:

- Tambahan Diskon Rp 500.000 untuk pembelian produk Samsung Galaxy S22 5G 128GB.

- Maksimal kuota 250 unit.

- Berlaku Cicilan BCA 0% hingga 12 bulan.

- Berlaku pembayaran menggunakan Kartu Kredit BCA

- Berlaku di offline store Erafone, Samsung by NASA, serta online storecom



2. Saturdays

Bagi pengguna kartu debit dan kredit BCA, Anda bisa mendapatkan diskon 10% untuk pembelian produk kacamata yang berlaku hingga 31 Mei 2023.

Adapun syarat & ketentuan yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut:

- Minimum transaksi Rp1.295.000

- Dapatkan minuman & cookies serta garansi 1 tahun

- Tidak dapat digabung dengan promo lain

3. Owndays

Bagi pengguna kartu debit dan kredit BCA, Anda bisa mendapatkan diskon 50% + 10% untuk pembelian produk yang berlangsung dari periode 1 Mei 2023 hingga 31 Mei 2023.

Adapun syarat & ketentuan yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut:

- Diskon 50% + 10% untuk upgrade lensa (Blue Light Filter & Antifog)

- Cicilan BCA 0% tenure 3 bulan dan 6 bulan berlaku untuk minimum transaksi Rp 1 Juta

- Berlaku diseluruh Toko Owndays

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

4. This Is April

Beralih ke fashion, Anda bisa mendapatkan diskon 10% yang berlaku hingga 31 Mei 2023.

Adapun syarat & ketentuan yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut:

- Tidak berlaku untuk produk sale

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lain

- Khusus untuk pembelian di offline store

- Berlaku untuk transaksi menggunakan QRIS di myBCA/BCA mobile/Sakuku atau Kartu Kredit BCA dan Debit BCA

5. Travel Fair 2023

Anda dapat menikmati penawaran atau harga spesial untuk produk perjalanan wisata domestik. Adapun lokasinya di Grand Atrium, Mall Kota Kasablanka dengan periode promosi 19 - 21 Mei 2023.

Adapun syarat & ketentuan yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut:

- Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit BCA & Kartu Debit BCA

- Penawaran dan harga spesial dari berbagai airlines / maskapai penerbangan, hotel, paket tour, tiket atraksi, dan masih banyak lainnya yang berada di lokasi acara (Grand Atrium, Mall Kota Kasablanka)

- Tidak ada ketentuan min. atau max. Transaksi

Anda juga dapat mendapatkan cashback dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku untuk pembayaran dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit BCA (kecuali: BCA Smartcash, dan BCA Corporate Card)

- Cashback hanya berlaku 1x per hari per Pemegang Kartu (tidak berlaku pengulangan / tidak ada penambahan untuk jenis kartu berbeda dengan nama yang sama pada hari yang sama)

- Penukaran cashback hanya berlaku untuk transaksi pada hari dan tanggal yang sama

- Penukaran cashback hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu langsung dengan menunjukan kartu identitas/tanda pengenal (tidak boleh diwakilkan)

- Registrasi / penukaran cashback dilakukan di booth cashback redemption yang berada di lokasi acara (Grand Atrium, Mall Kota Kasablanka)

- Penukaran cashback hanya berlaku untuk transaksi / pembelian produk perjalanan domestik yang dilakukan di agen perjalanan wisata / travel agents yang berada di lokasi acara

- Cashback diberikan dalam bentuk saldo kredit di billing statement Pemegang Kartu paling cepat 2 bulan setelah acara berakhir

- Mekanisme program / Tier potongan harga dengan min. Transaksi Rp3.000.000 dan bisa mendapatkan cashback sebesar Rp500.000

6. Prima Freshmart

Bagi pengguna kartu debit dan kredit BCA, Anda bisa mendapatkan diskon 10% untuk pembelian produk makanan yang berlaku hingga 31 Mei 2023.

Adapun syarat & ketentuan yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut:

1. Berlaku setiap hari Jumat - Minggu

2. Berlaku untuk transaksi menggunakan Debit BCA atau Kartu Kredit BCA

3. Berlaku untuk beberapa produk berikut:

- Golden Fiesta Nugget dengan Pineapple Sauce

- Golden Fiesta Spicy Wing 500 gr

- Golden Fiesta Stikie dengan Swt Chl Sc 500 gr

- Golden Fiesta Katsu dengan Cheese Sauce 500 gr

- Golden Fiesta Cordon Bleu BBQ Sauce 500 gr

- Golden Fiesta Pop Bites 500gr

- Golden Fiesta Karage Chilli Sauce 500 gr

- Golden Fiesta Crispy Wing dengan SP Glazyng Sauce 500 gr

- Fiesta DS Nugget Dino 500gr

- Fiesta Mitra Nugget Cheese123 250 gr

- Fiesta DS Nugget Cheese 123 500 gr

- Fiesta DS Nugget Pizza ABC 500 gr

- Fiesta DS Nugget Zoo 500 gr

- Fiesta Mitra Nugget Happy Star 250 gr

- Fiesta Mitra Nugget Happy Star 500 gr

