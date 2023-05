Bos BCA Bicara Keuntungan jadi Sponsor Konser Coldplay

Bisnis.com, JAKARTA - Pertarungan memperebutkan tiket konser band asal Inggris Coldplay, yang akan diselenggarakan pada 15 November 2023, telah berakhir.

Tiket yang dijual ludes diserbu para penggemar sejak dibuka penjualannya melalui pre-sale BCA pada 17 Mei 2023 dan general sale pada 19 Mei 2023.

Tiket BCA Presale yang sebelumnya dijadwalkan dijual selama dua hari, yakni 17-18 Mei 2023, habis sekejap pada hari pertama penjualan. Bahkan, dalam hitungan menit tiket seharga Rp11 juta habis diborong fans.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja angkat bicara mengenai ludesnya penjualan tiket BCA Presale. Menurutnya, BCA hanya sebagai bank penyelenggara pembayaran, semua tiket berada di tangan promotor.

"Laris manis promotor yang untung, BCA cuma numpang lewat in payment," ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (17/5/2023).

Dia pun membagikan keterangan resmi mengenai mekanisme penjualan tiket yang dikutip dari website coldplayinjakarta.com.

"Penjualan tiket Coldplay - Music of the Spheres World Tour Jakarta, merupakan hak tunggal penyelenggara [TEM Presents & PK Entertainment] yang hanya dapat dilakukan melalui website resmi coldplayinjakarta.com mulai tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.00 WIB. BCA sebagai Official Bank Sponsor tidak melayani penjualan tiket, melainkan hanya memfasilitasi pembayaran pembelian tiket secara online dengan metode pembayaran Kartu Kredit BCA [Visa, Mastercard, AMEX, JCB], Debit BCA Mastercard dan Virtual Account BCA melalui myBCA, BCA mobile, KlikBCA dan ATM BCA."

Dalam kesempatan itu, Jahja menyampaikan bahwa keuntungan yang diperoleh BCA berupa penambahan jumlah nasabah yang membuka rekening. Namun, menurutnya, nasabah yang membuka rekening hanya puluhan ribu saja. "Nasabah yang buka rekening puluhan ribu," ujarnya.

Saat ditanya mengenai keuntungan lain yang didapatkan dari transaksi pembayaran, Jahja menyebutkan tidak ada. "Enggak dapat komisi malah kita bayar biaya sponsor," tambahnya.

BCA menjadi satu sponsor pada gelaran konser Coldplay di Jakarta, Indonesia. Bank milik konglomerat Hartono bersaudara, di bawah bendera Djarum Group itu, menjadi sponsor karena dinilai fokus pada environmental, social, and corporate governance (ESG).

Coldplay sempat dikabarkan menolak untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan tur dunia beberapa tahun lalu. Pasalnya, Indonesia dinilai masih belum mampu mengelola sejumlah persoalan lingkungan, inklusivitas, dan ketersedian fasilitas publik yang ramah untuk disabilitas.

