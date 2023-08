Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (16/8) Jelang Nota Keuangan 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.341 di hadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (16/8/2023), bertepatan dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan anggota parlemen siang ini.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,17 persen atau 26,50 poin ke posisi Rp15.341,50 sementara itu indeks dolar terpantau melemah tipis 0,01 persen ke posisi 103,20.

Sementara itu mata uang Asia mayoritas dibuka menguat. Yen Jepang menguat 0,02 persen, peso Filipina menguat 0,03 persen, dolar Singapura menguat 0,04 persen, rupee India menguat 0,13 persen, yuan China menguat 0,08 persen.

Adapun, ringgit Malaysia menguat 0,11 persen dan Bath Thailand menguat 0,15 persen. Adapun mata uang Asia yang melemah selain rupiah adalah, dolar Taiwan yang terkoreksi 0,08 persen.

Rupiah dibuka melemah jelang penyampaian nota keuangan siang ini. Sebagai informasi, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga akan menyampaikan pidato tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara sekitar pukul 10.16 WIB.

Selain itu, Jokowi juga akan menyampaikan pidato tentang Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada pukul 13.50-14.35 WIB.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (16/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.310 dan harga jual sebesar Rp15.330 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.12 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.168 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.468 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.168 15.468

E-Rate 15.310 15.330

Bank Notes 15.168 15.468

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.22 WIB masing-masing sebesar Rp15.310 dan Rp15.330 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.255 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.405 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.255 15.405

E-Rate 15.310 15.330

