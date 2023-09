Bank Syariah Terbesar RI (BRIS) Siap Rilis Super App Tahun Depan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menargetkan aplikasi super atau super app dapat rampung pada semester I/2024. Adapun, aplikasi tersebut dibuat untuk menjangkau ekosistem syariah yang lebih luas.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan saat ini super app BSI sedang dalam tahap persiapan infrastruktur sembari mengembangkan user interface (UI) dan user experience (UX) termasuk dengan branding.

“Jadi mohon doanya. Agar nanti saat launching sebagian fiturnya sudah bisa digunakan oleh nasabah. Tapi fitur-fitur atau development ini kan stages berkembang terus mengikuti perkembangan,” ujarnya dalam Paparan Kinerja Semester I/2023, Selasa (19/9/2023).

Sebelumnya, Hery mengatakan ke depan BSI memang berusaha memperkuat transformasi digital dan juga digital culture. BSI juga akan berupaya meningkatkan edukasi terkait pemahaman digital.

Dia menjelaskan super app BSI itu nantinya akan menawarkan beragam fitur, tidak hanya untuk transaksi perbankan, tetapi juga gaya hidup atau lifestyle.

"Ini memudahkan nasabah dalam transaksi atau kebutuhan sehari-hari, dari pembelian tiket, top up, dan lainnya," jelas Hery beberapa waktu lalu.

Nantinya, super app itu juga akan dilengkapi dengan fitur sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). Kemudian, terdapat fitur islami seperti penunjuk arah kiblat hingga waktu sholat.

BSI mengembangkan super app seiring dengan melesatnya transaksi digital perbankan. BSI mencatatkan peningkatan BSI Mobile, yang mencapai 5,39 juta user registered, tumbuh 32,53 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Adapun, jumlah transaksi 170,7 juta sampai dengan Juni 2023, atau setara dengan tumbuh 45,01 persen yoy.

Sementara, di sisi lain jumlah merchant QRIS saat ini mencapai 188.000 di seluruh Indonesia. Penetrasi online on boarding atau pembukaan rekening secara online pun tercatat sebesar 63 persen dari total pembukaan rekening.

Peneliti Ekonomi Syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan rencana BSI untuk menghadirkan super app telah menunjukkan bahwa bank syariah menyadari perubahan gaya hidup masyarakat kini.

Selain itu, peluncuran super app BSI juga memperlihatkan bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan digitalisasi sehingga bank mau berinvestasi di infrastruktur informasi teknologi atau IT.

Menurutnya, super app BSI akan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dan berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Hal ini juga akan menjadi stimulus bagi bank syariah lain untuk melakukan hal serupa.

Dengan demikian, peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah akan meningkat. Selain itu, dia menyatakan bahwa sudah seharusnya emiten bank dengan kode saham BRIS ini lebih adaptif terhadap digitalisasi.

