Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (22/9) Usai BI Tahan Bunga Acuan

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06 persen atau 9 poin ke level Rp15.384 per dolar AS. Berikut kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.384 pada perdagangan hari ini, Jumat, (22/9/2023). Pelemahan rupiah seiring dengan keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan. Bagaimana dengan kurs hari ini di BCA, BRI, bank Mandiri, dan BNI?

Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip Jumat, (22/9/2023) pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah 0,06 persen atau 9 poin ke level Rp15.384 per dolar AS, setelah ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,15 persen ke posisi 105,52 pada pagi ini.

Beberapa mata uang Asia lainnya yang melemah terhadap dolar AS yakni dolar Singapura melemah 0,03 persen, yen Jepang melemah 0,11 persen, dolar Taiwan melemah 0,11 persen. Selanjutnya, rupee India juga melemah 0,02 persen, baht Thailand melemah 0,29 persen, dan peso Filipina melemah 0,01 persen.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Berpeluang Naik Tipis Disengat Penahanan Suku Bunga

Sementara itu, mata uang Asia yang kebal terhadap dolar AS yaitu dolar Hongkong yang menguat 0,02 persen, won Korea menguat 0,08 persen, yuan China menguat 0,09 persen, dan ringgit Malaysia menguat tipis 0,01 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah pada hari ini akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat tipis di rentang Rp15.350—15.410.

Proyeksi itu didasarkan pada sejumlah sentimen. Dari luar negeri, The Fed memperkirakan suku bunga akan lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama dan pemotongan yang lebih sedikit pada tahun 2024 Bank sentral mempertahankan suku bunga stabil pada kisaran 5,25 persen sampai 5,50 persen pada hari Rabu, seperti yang diperkirakan secara luas.

Sementara itu, dari dalam negeri BI kembali menahan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 20-21 September 2023. Suku bunga acuan BI bertahan di level 5,75 persen selama delapan bulan beruntun atau sejak Januari 2023.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (22/9/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.370 dan harga jual sebesar Rp15.390 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.247 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.547 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.247 15.547

E Rate 15.370 15.390

Bank Notes 15.247 15.547

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.375 dan Rp15.495 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.320 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.470 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.320 15.470

E Rate 15.375 15.495

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.380 dan harga jual sebesar Rp15.400 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.200 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.550 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.200 15.550

E Rate 15.380 15.400

Bank Notes 15.200 15.550

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.368 dan Rp15.388.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.215 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.565 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.215 15.565

E Rate 15.368 15.388

Bank Notes 15.215 15.565

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News