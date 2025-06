Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Siang Hari Ini, 23 Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.454,5 pada perdagangan hari ini, Senin (23/6/2025). Simak nilai kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah sebesar 58 poin atau 0,35% menuju level Rp16.454,5 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,34% ke 99,04.

Mata uang di Asia mayoritas dibuka melemah. Yen Jepang terkontraksi 0,37% bersama won Korea sebesar 0,85%. Sementara itu, yuan China dan ringgit Malaysia juga melemah dengan persentase masing-masing 0,09% dan 0,63%.

Sejumlah ekonom telah mewanti-wanti bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi menekan nilai tukar rupiah sekaligus memicu perlambatan ekonomi Indonesia.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut bahwa jika Selat Hormuz mengalami gangguan, maka pasokan energi menjadi terganggu.

Imbasnya, pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia akan melambat. Konflik juga berisiko mengganggu arus modal dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Adapun, berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, Senin 23 Juni 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 12.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.483 dan harga jual sebesar Rp16.503 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.325 dan Rp16.625 per pukul 09.43.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.45 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.325 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.625 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.476 dan Rp16.503 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.390 dan Rp16.590 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 08.58 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.370 dan Rp16.455.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.200 dan harga jual senilai Rp16.550. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.44 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.57 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.550.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Rabu pukul 11.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.481 dan harga jual sebesar Rp16.501 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 11.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.345 dan jual sebesar Rp16.595. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 11.50.